Izvješće o nesreći: "Netko je znao da rampa može pasti kad se ugasi hidraulika"

Bez namjere da odgovara na pitanja novinara ministar Oleg Butković stigao je pred mikrofone sa šefom Uprave sigurnosti plovidbe. Nakon istrage i izvješća o nesreći trajekta Lastovo - najavio je prvi potez.



"Obaviještavam cijelu hrvatsku javnost da sam sazvao Skupštinu Jadrolinije u redovnoj proceduri za 11. veljače, zatražit ću razrješenje i opoziv predsjednika Uprave Davida Sopte", rekao je Butković.

Utvrdili su da je sustav upravljanja sigurnošću bio manjkav. Uz Soptu, prekršajno su još odgovorni i kompanija Jadrolinija te zapovjednik broda Lastovo. Ministar se obiteljima ispričao u ime države.



"Vaši najmiliji obavljali su posao stručno, odgovorno i predano, ali su zbog nemara i odgovornosti nekih drugih ljudi nažalost nastradali.

"Jedno je provođenje sustava sigurnosti u samom brodaru, samoj kompaniji i drugo je provođenje dijela sustava sigurnosti na brodu. Sukladno tome odlučeno je da se podignu prekršajne prijave protiv brodara, odgovorne osobe u brodaru, kompaniji i odgovorne osobe na brodu, što je zapovjednik broda", rekao je ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe kapetan Siniša Orlić.

Riječ je o mogućim novčanim kaznama, ali zasad neće pokretati postupak, pričekat će što će odlučiti tužiteljstvo - ima li kaznene odgovornosti. Sam David Sopta uzvratio je:



"Osobno kao Predsjednik Uprave ne osjećam krivnju za nesreću, a dao bih sve da se 11. kolovoza nikad nije dogodio. Moj mandat je na raspolaganju od prvog dana".

Tvrdi i da su pregledi broda neposredno prije i nakon nesreće utvrdili da nema uočenih nedostataka sustava upravljanja sigurnošću.



"Posada na brodu nije znala kako rampa funkcionira, oni nisu znali imali karakteristike tog hidrauličkog motora o kome svi pričaju.

Netko je znao da rampa može pasti kad se ugasi hidraulika, većina ih nije znala, a za to je bio zadužen brodar da ih upozna. Oni su to morali znati", rekao je Orlić.

Objavljeno je i iščekivano izvješće Agencije za istraživanje nesreća. Utvrdili su - nekontorlirani pad rampe dogodio se dok je hidraulički sustav bio isključen, a rampa neosigurana mehaničkim sredstvima.

"Čitav niz čimbenika koji je doprinio ovoj nesreći ima zajedničku poveznicu, a to je - posadi broda nisu bile dostupne upute za rukovanje sustava pramčanom rampom kao niti informacije o stvarnoj tehničkoj izvedbi sustava pramčane rampe", rekla je Alana Vukić iz Agencije za istraživanje nesreća.

Uputili su 15 sigurnosnih preporuka.

"12 kompaniji Jadrolinija i tri Hrvatskom registru bordova, adresati kojima su upućene preporuke, dužni su nas izvijestiti u roku 3 mjeseca od dana zaprimanja o načinu i roku implementacije. Uputili smo i sigurnosnu pouku svim brodarima brodovlasnicima i klasifikacijskim društvima i pomorcima", rekla je Alana Vukić.

Da je odgovornost prvog čovjeka Jadrolinije neupitna, Sindikati su tvrdili od početka.

"Sindikat pomoraca Hrvatske će definitivno s pravne ljudske i s moralne strane stati iza zapovjednika broda Lastovo, zato jer je njemu ovo bio prvi ukrcaj na brodu, on je radio sukladno sustavu koji je propisan u Jadroliniji, a to što je takav sustav manjkav i nekvalitetan to nije problem zapovjednika broda", rekao je Neven Melvan iz Sindikata pomoraca.

"Predsjednik Uprave je uvijek odgovorna osoba za to sve, ali ja bi rekao malo to šire iz ovog što vidim da se odgovornost širi na sve Uprave od 1996. godine otkad je Jadrolinija potpisnik ovog SM koda sustava upravljanja jer sve uprave i brod je 38 godina i provlačilo se toliko godina da nitko nije znao da postoji problem", rekao je Nediljko Bulić, predstavnik radnik u NO Jadrolinije.

Ima li kaznene odgovornosti - čeka se potez tužiteljstva. Doznajemo da su s izvidima pri kraju - uskoro će donijeti odluku.

Pročitajte i ovo AKO NE ZNAŠ ŠTO JE BILO Eduardo da Silva šokirao na suđenju Mamiću: "U slučaju moje smrti sva moja imovina pripala bi Zdravku"

Pročitajte i ovo trumpove prijetnje Uzdrmao je tržišta, a sada je "pauzirao" odluku o carinama