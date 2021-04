Zadarsko Županijsko državo odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv 18-godišnjaka zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj su kod mjesta Kožino poginula dvojica mladića, a od optužbi će se braniti sa slobode jer nisu ispunjeni uvjeti za određivanje istražnog zatvora.

Glasnogovornik i prvi zamjenik županijskog državnog odvjetnika Denis Sokol rekao je Hini da Državno odvjetništvo nije utvrdilo zakonske razloge za određivanje istražnog zatvora pa samim time ne može odrediti bilo kakvu mjeru opreza jer je ona supstitucija za istražni zatvor.

Pojasnio je da se istražni zatvor određuje kao mjera kad postoje uvjeti, kao što su opasnost od ponavljanja nedjela ili utjecaja na svjedoke i ometanja tragova.

No, u konkretnom slučaju utjecaj na istragu je otpao jer su već svi tragovi fiksirani i krivnja je već sad vidljiva pa tijekom istrage treba samo utvrditi stupanj krivnje, rekao je Sokol. Opasnosti od ponavljanja također nema jer je 18-godišnji počinitelj tek položio vozački i nema prekršajnu ni kaznenu evidenciju, a nema ni teških okolnosti nedjela jer za to, kaže, mora biti zapriječena dugotrajna kazna zatvora od 20 do 40 godina.

Sokol kaže da mladića koji je skrivio nesreću sad očekuje težak postupak - jedna istraga koja ne bi trebala trajati dugo, a u sklopu koje će biti provedeno vještačenje i socijalna anamneza s obzirom na njegovu dob kako bi se vidjelo hoće li se nad njime provesti maloljetničko pravo.

Istragom ga zasad terete da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu s neizravnom namjerom, što podrazumijeva teška kršenja prometnih propisa, poput drastičnog prekoračenja brzine, vožnje pod utjecajem više od 1,5 promila, prolaska kroz crveno svjetlo, ali i prolaska bez zaustavljanja za što se tereti mladića.

Državno odvjetništvo, međutim tek će vještačenjem utvrditi osnovanost teze o neizravnoj namjeri, rekao je Sokol, napomenuvši da će u slučaju blaže kvalifikacije slučaj biti dodijeljen općinskom državnom odvjetništvu.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 22 sata i 25 minuta na državnoj cesti 306 kod mjesta Kožino kada je 18-godišnji vozač Mercedesa zadarskih oznaka, bez zaustavljanja na znak "stop" ušao u križanje i udario u Fiat usmrtivši dvojicu mladića od 21 i 20 godina.