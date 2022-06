Na današnji dan, prije točno 33 godine, HDZ je u prostorijama NK Jarun u Zagrebu održao osnivačku skupštinu. Tome u čast ondje je odigrana tradicionalna HDZ-ova utakmica, a u Dnevniku Nove TV gostovao je HDZ-ov Mario Kapulica.

"Tradicionalna 33. nogometna utakmica, plavi protiv bijelih, no i jedni i drugi su članovi HDZ-a. Od zvučnijih imena tu su samo vječni mladić čeličnih pluća Božidar Kalmeta, koji očito, zbog tog zadarskog zaleđa, dijeli neke osobine s Lukom Modrićem. Tu je i slavonski bombarder, ministar obrane Mario Banožić koji se dobrim dijelom zadržava pred kaznenim prostorom suparničke ekipe", izvijestio je sa terena reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Predsjednik stranke Andrej Plenković obratio se okupljenima.

"Orijentiranost na budućnost, orijentiranost na budućnost ne kao nekakava floskula, nego orijentirnost na budućnost upravo na temeljima svega onoga što vi svi jako dobro znate što je HDZ do danas učinio za Hrvatsku i za hrvatski narod. Današnje vrijeme, današnji prioriteti, drugačiji su nego što su bili prije 30 godina", kazao je Plenković.

Iz Zajednice utemeljitelja HDZ-a u Dnevniku Nove TV gostovao je HDZ-ov Mario Kapulica. Osvrnuo se na činjenicu da aktualnu HDZ-ovu utakmicu sude žene.

"U svakom slučaju idemo naprijed. Onaj tko ne vidi u budućnost, ostat će na rubu događaja i neće odgovoriti izazovima pred kojima je Hrvatska. Samo u isključivim i netolerantnim društvima, poštivati i uvažavati drugog i drugačijeg znači odreći se vlastitog identiteta i vlastitih vrijednosti", poručio je Kapulica s osmijehom na licu u razgovoru s reporterom Nove TV Hrvojem Krešićem.

"Naš ideal je demokracija. U demokraciji je ideal da svatko može imati svoje mišljenje", ustvrdio je Kapulica.

Osvrnuo se Kapulica i na pitanje o tome hoće li novim izmjenama Zakona o referendumu biti lakše ili teže organizirati referendum.

"Mislim da će biti lakše i skupiti potrebne potpise i da će biti izbjegnuto to da ljudi ulaze u skupljanje potpisa na pitanja koja nisu verificirana. Mislim da je to svima u interesu", pojasnio je.

Kapulica je otkrio i kako će Vlada u idućim danima pratiti cijene goriva i ostale pritiske na građane.

"U ponedjeljak će se komunicirati koje mjere Vlada još ima, koje stoje na raspolaganju. To nisu neiscrpne mjere. Vlada tu ne daje svoje. To ide iz proračuna kojeg pune hrvatski građani. S jedne ih strane želimo rasteretiti i smanjiti porez, a s druge strane moramo iz tog proračuna sve više davati. To je zakon spojenih posuda", zaključio je Kapulica.

