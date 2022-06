Svečanosti obilježavanja Dana Sveučilišta u Splitu u zgradi Medicinskog fakulteta u srijedu je nazočio predsjednik Vlade Andrej Plenković. Nakon svečanosti dao je izjavu o aktualnim događanjima.

Premijer Andrej Plenković kazao je u srijedu u Splitu kako se Sveučilište dobro razvija. Pružio je potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika, Zoranu Đogašu.

"Split je postao žrtva politikantstva, žrtva ruganja biračima", rekao je premijer.

"Vrijeme je da ljudi dobro razmisle i poklone povjerenje Zoranu Đogašu", kazao je te dodao kako će njihov kandidat civilizirano voditi grad.

"Imaš većinu, rušiš sam sebe, rušiš vijeće, a godinu dana nisi napravio ništa. Imamo i sve ove afere koje doslovno sramote grad zbog ljudi koji nisu dorasli poslu za koji su nažalost prije godinu dana dobili povjerenje", poručio je premijer te dodao kako je sada prilika da građani kažu ne onima koji su nasilni prema novinarima, koji su sami sposobni ući u ovakve rabote.

"Ako nekome do neki dan nije bilo jasno tko je kakav, sad je jasno", zaključio je.

Osvrnuo se na lokalnu vlast u Novskoj koja je dobila potporu veću od 82 posto, a usto i ministra.

"Plasirate mi tezu političke tajnice SDP-a Ahmetović. Ako ima nevidljive ruke o kojoj sanja Milanović, da mi utječemo na DORH, valjda bi ta ruka rekla da ne pokrećemo drugu temu. Imamo briljantnu temu u Splitu. Što bi bilo da se ovo Puljkovim zamjenicima dogodilo ljudima u HDZ-u? Kakva bi bila situacija? Jednom i zauvijek - DORH i policija su samostalni i rade svoj posao bez pritisaka izvršne vlasti", poručio je Plenković.

Na pitanje da usporedi sukob interesa ministra obrane Marija Banožića s Puljkovim slučajem, Plenković je rekao kako je Banožić platio kaznu i u redu je da bude ministar.

"Neću slušati Milanovićeve želje, budite ozbiljni", kazao je.

Ni slučaj KBC-a Zagreb, kao ni Antu Ćorušića nije htio komentirati. Samo je dodao kako je Ćorušić sam sve objasnio.

Premijer nije htio komentirati ni uhićenje Dumbovića, samo je kratko ustvrdio:

"Pratim sve kao i vi".

Na pitanje o policijskoj intervenciji u Desincu, premijer je kazao kako ne zna što se događa.

"Pratim ono što pratitte i vi, ali mislim da je jasno da ne može doći do toga da više ljudi napada policiju. Nije valjda hrvatska policijja ničim izazvana dovedena situaciju da se mora braniti", poručio je premijer te dodao kako je i Božinović u Splitu, pa novinari mogu i njemu postaviti pitanje.

Ono što je ključ, poduzeli smo jako puno mjera do sada, smanjili i poreze te niz drugih mjera i činit ćemo to i dalje. Ono što je u ovom trenu bitno je da promatramo situaciju koja nije samo vezana za Hrvatsku", rekao je premijer o rastu inflacije te najavio paket mjera onda kad one budu potrebne.

"Jako je važno da raste BDP i da je nezaposlenost manja nego ikada", naglasio je predsjednik Vlade.

Na pitanje kakva je sudbina škverena, premijer je odgovorio da se sve analizira.

"Vrijeme je da se vratimo u kampanju", kazao je kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš novinarima te najavio kako će "žešće" ići u kampanju za projekte.

"Ne mislim tražiti sto dana probe i testa za suočavanje s problemima", rekao je Đogaš. Puljak i drugi kandidati trebaju se sami baviti svojim demonima, rekao je te dodaio kako nikada ne bi dopustio da prestane granica između istine i laži zbog svojih stremljenja.

O svojoj nadogradnji u Varošu kazao je kako institucije sve rješavaju te kazao da je subvenconiranjim kreditom Sveučilišta adaptirao stari stan.

Obišao je i dovršeni projekt dogradnje Istočne obale (Obala Kneza Domagoja).

Uz predsjednika Vlade u Splitu su bili ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, ministar zdravstva Vili Beroš i državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tonči Glavina.