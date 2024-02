Sa 17 godina za volan kamiona i autobusa: Prijedlog zakona Europske unije budi zabrinutost

Kamione će smjeti voziti 17-godišnjaci, uz pratnju profesionalnog vozača. Kad navrše 18 i dobiju potvrdu o stručnoj osposobljenosti, moći će voziti i sami. Uz istu potvrdu moći će voziti i autobus u kojem je do 16 putnika.

Sve to zbog kroničnog nedostatka vozača u cijeloj Europi.

"Sam luk skretanja i gabariti vozila koje prelaze čak i metar od osobnog automobila, vozače koji su vozili B kategoriju čak i 20 godina, stvara velike probleme", smatra Ivan Španić, instruktor vožnje s 16 godina iskustva

Danas sve više kandidata želi što prije za volan.



"Prije su išli ljudi na te profesionalne kategorije koji su imali stvarno velike predispozicije za to, a danas zbog materijalnih situacija mislim da mnogi baš koji nisu za to idu u to zanimanje", rekao je Španić.

A opet ih je sve manje.



Kada uspoređujemo 2021. i 2023. godnu, izdano je gotovo 14.000 dozvola manje za C1 kategoriju, odnosno za kamione. Za D1 kategoriju, odnosno autobuse do 16 putnika broj dozvola u posljednje dvije godine je narastao, ali tek za 408.

Sindikati zabrinuti

Za sindikate ovo nije pravo rješenje.



"Mi doslovno proizvodimo vozače i oni nam nakon toga odlaze u druge zemlje Europske unije gdje su za vozače bolji uvjeti Prvenstveno zbog plaće", tvrdi Miljenko Gočin iz Sindikata hrvatskog vozača.

Vozači su prosječno prijavljeni na plaću od oko 800 eura, ali, objašnjavaju iz sindikata, uz dnevnice, njihova primanja idu nekad i do 1500 eura.

Toliko mladi i toliko neiskusni vozači mogu biti ozbiljna prijetnja na cestama.



"Druga stvar je veliki problem da u Hrvatskoj djeca sa 17 godina nisu punoljetna, znači tko bi odgovarao ako se nešto dogodi, prvo bi se trebao mijenjati zakon, da ljudi sa 17 godina postanu punoljetni da mogu odgovarati", zabrinut je Goran Husinec, sudski vještak za cestovni promet.

Strože provjere

Europa predlaže i da neiskusni vozači moraju proći dvije godine probnog rada, tijekom kojih bi imali strože kazne, za brzinu i alkohol. Žele i obvezne preglede kod izdavanja ili produljenja vozačke. Sve kako bi se do 2030. godine prepolovio broj ozlijeđenih i poginulih na cestama.

"No prije svega, trebamo provesti europsku strategiju. Nula smrtnih slučajeva i nula teško ozlijeđenih na cestama do 2050. g", zaključuje Karima Delli, predsjednica Odbora za promet u Europskom parlamentu.

Prije svega je na redu je rasprava zakazana za idući mjesec.

