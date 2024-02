Stručnjakinja za Dnevnik Nove TV komentirala prijedlog novog zakona o mladim vozačima: "Iskustvo je najbitnije, no primorani smo na to"

Što kaže struka, treba li mlađima od 18 godina dati da voze kamione i autobuse postalo je aktualno pitanje. Naime, Europska unija u pripremi ima zakon kojim će vozači mlađi od 18 godina moći upravljati teretnim vozilima i autobusima do 16 putnika.

Mišljenja su različita. Brojni prometni stručnjaci tvrde da je to u redu, no drugi kaže da smo na to primorani. Svoje mišljenje za Dnevnik Nove TV iznijela je vlasnica jedne autoškole Sanja Đerek Ferenčak koja i sama podučava mlade vozače.

Upravljanje tako teretnim vozilima izazov je i za puno iskusnije vozače, a uskoro bi ih mogli voziti maloljetnici.

“Sjesti u ovakvu veliku grdosiju i upravljati njome, smatram da je to definitivno prerano. Upravo ti mladi vozači nemaju niti dovoljno iskustva u B kategoriji, a ne i da ti vozači imaju iskustva i u C kategoriji, voziti kamion ili autobus“, smatra Đerek Ferenčak.

Stanje na cestama je loše

Zakon je do sada bio jasan, vozač mora imati određenu dob ili potrebno znanje i iskustvo kako bi upravljao kamionom ili autobusom.

“C kategorija, odnosno njezino polaganje, može se započeti s 20 godina i šest mjeseci. Kompletno osposobljavanje se može završiti s 21 godinom. Ukoliko netko ima završene početne kvalifikacije ili završenu srednjoškolsko obrazovanje za vozača motornog vozila može krenuti već s 18 godina“, rekla je vlasnica autoškole.

Takva promijena, s obzirom na stanje na cestama, smatra Đerek Ferenčak nije dobra.

“I mi apeliramo upravo na našu struku da se neke stvari promijene, ne samo za teretne automobile, već apsolutno za sve kategorije. Promet je postao sve opasniji i smatramo da bi kroz osposobljavanje uz stručan kadar definitivno pripomogli utome da imamo bolje i kvalitetnije vozače“, izjavila je.

Europska unija primorana je na promijene

Europska unija našla se u situaciji da je primorana uvesti novi zakon kojim bi omogućila mladim vozačima upravljanje teretnim vozilima.

“Nemam nikakve predrasude, no smatram da bi taj vozač trebao imati iskustva, ali i da ćemo biti primorani sjedati u vozila s mladim vozačima“, tvrdi Đerek Ferenčak.

U vožnji bitna je praksa, a ne teorija, smatra Đerek Ferenčak. No, postavlja se pitanje tko će biti odgovoran ukoliko dođe do nesreće koju je skrivila maloljetna osoba.

“Teorije nije dovoljna. U ovome poslu najvažnije je iskustvo koje se stječe godinama, a odgovornost u slučaju nesreće će definitivno preći na samog vozača“

Nadama se da u ovoj priči kvantiteta neće biti u prvom planu u odnosu na kvalitetu.

