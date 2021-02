Članak u časopisu o ljetovanju u dalekoj Hrvatskoj bio je dovoljan da se jedan mladić iz Engleske zaljubi u našu obalu. Nije puno trebalo niti da odluči svoj život preseliti u Hrvatsku. Mladi fotograf nam je otkrio zašto je Bristol zamijenio – Splitom.

Da je Hrvatska prepuna dragulja, onih skrivenih, ali i onih očitih – poput dalmatinske obale – već svi znaju. Zato nas svake godine posjećuju stotine tisuća turista kojima Jadran oduzima dah. A oduševljen Hrvatskom ostao je i mladić iz Engleske koji se u obalu zaljubio na prvi pogled, toliko da je odlučio svoj život preseliti u – Split.

Za DNEVNIK.hr je ispričao zašto je odabrao baš Hrvatsku, a njegovi su nam prijatelji otkrili kako se prilagodio životu u Splitu.

Od čitanja o Hrvatskoj do selidbe

Mladi fotograf Ashley Wards za Hrvatsku je prvi put saznao 2015. godine kada je u jednom časopisu čitao članak o ljetovanju na Hvaru.

''Nekoliko tjedana kasnije, krajem svibnja, kupio sam avionske karte i proveo 12 dana na Korčuli, Hvaru i u Splitu. Totalno sam se zaljubio u zemlju i znao sam da ću se morati vratiti ovamo'', kaže nam.

Dvije godine kasnije dao je otkaz na tadašnjem poslu u Bristolu kako bi ostvario svoj san i postao fotograf. Počeo je stažirati u tvrtki SailWeek, koja se bavi jedrenjem po Jadranu, i otad se vraćao u Hrvatsku.

''Dolazio sam tu svako ljeto, od svibnja do listopada, a ostatak godine živio sam na Baliju ili putujući Azijom. Ali prošle godine odlučio sam Split nazivati svojim domom i preseliti se ovamo'', ispričao je.

Ashley Wards - 5 (Foto: Privatni album)

Njegovu obitelj i prijatelje u Bristolu iznenadila je Ashleyeva odluka o selidbi.

''Kad sam prvi put došao bili su šokirani jer nisu tada puno znali o Hrvatskoj, ali s vremenom su shvatili koliko sam sretan kada sam ovdje i prihvatili su to'', kaže. Zasad ga još nisu uspjeli posjetiti, a prošle je godine, kada je njegova obitelj trebala doći u Split, pandemija poremetila planove. ''Zaista želim da i oni dožive Hrvatsku i zaljube se kao i ja'', rekao nam je.

Osim Splita, Wards je jedreći obišao veći dio obale. Posjetio je i Zagreb u kojemu žive njegovi prijatelji. ''Bio sam i u Imotskom, a prošlog sam vikenda posjetio Krčić zbog smrznutog slapa. Bilo je prekrasno. Ali želim vidjeti još'', kaže.

Riječ koju nikada ne može izgovoriti

A kao i svi drugi strani državljani koji dođu živjeti u Hrvatsku, Ashley je muku mučio s hrvatskim jezikom. Najprije je sam počeo učiti osnove. ''I psovke, naravno'', našalio se.

Prošle je godine pohađao i satove hrvatskog jezika, ali kaže da je napredak – slab. Pitali smo ga jeli bilo nekih riječi i izraza koje mu je bilo posebno teško naučiti, na što se nasmijao uz riječi: ''A gdje da počnem''.

''Cijeli mi je jezik vrlo težak. Č i ć mi teško idu preko jezika. Ma, sve je vrlo teško. Mučim se izgovoriti riječ 'prijatelju'. To nikada ne mogu reći'', priznaje. Kažu da bi želio što bolje naučiti jezik, a otkrio je i što mu drugi savjetuju za učenje hrvatskog.

''Ljudi mi kažu da ću jednostavno morati oženiti Hrvaticu'', nasmijao se. Među omiljenim hrvatskim poštapalicama su mu riječi ''ajde'', ''opa'' i fraza ''nema problema''.

Romantična večera uz neobičan detalj

Ashley nam je ispričao i jednu anegdotu zbog koje ga prijatelji i danas zezaju. Dogodila se prošle godine kada je pozvao djevojku na romantičnu večeru uz – lampaše.

''Odlučio sam sam pripremiti jelo i kupio sam lijepu svijeću kako bi bilo romantično. Ali, ono što nisam znao je da je to svijeća za – groblje, a ne za stol. Saznao tek nakon što sam prijatelju poslao fotografiju hrane, pa je primijetio 'svijeću'. Recimo samo da mi nisu to zaboravili i sada mi prijatelji iz šale poklanjaju lampaše'', priča. Otkrio je da se brzo prilagodio Hrvatskoj, no po nečemu se ipak isticao u gužvi.

''Moj način odijevanja je puno drugačiji od većine muškarca ovdje. Nosim nakit i imam dugu kosu, a nosim i drugačiju odjeću, pa me često ljudi znatiželjno gledaju'', kaže Ashley.

Ashley Wards - 4 (Foto: Privatni album)

Da se dobro prilagodio i brzo uklopio ''među lokalce'' potvrdio nam je i Ashleyev prijatelj Duje. Oni su se upoznali kada je Ashley kontaktirao njegovu tvrtku koja se bavi jedrenjem. Tamo je ubrzo počeo raditi kao fotograf, a danas se bavi i društvenim mrežama. ''On je bio pun pogodak za posao. Jedan je od nas i uklopio se fantastično'', kaže Duje.

''Ide u teretanu i svi ga već znaju. Malo mu je problem još snalaženje u ribarnici i na pazaru'', smije se Duje koji nam je otkrio i Ashleyevu najdražu pjesmu.

''Obožava gradele i roštilje, u tome baš uživa. A priviknuo se i na našu glazbu, ali najdraža pjesma su mu Pariške kapije i luđi je od svih kad ju čuje'', ispričao je. A kako bi mu pokazali koliko je dobro prihvaćen, Ashleyjevi prijatelji su mu nadjenuli i pravo splitsko ime – Tonči.

Tončija je osim Splita očaralo još jedno mjesto. Otok Vis tako mu je, kaže, čaroban, a da može živio bi u jednom od viških svjetionika. Možda mu se jednoga dana i ta želja ispuni.