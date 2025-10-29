Mjesto gdje papir čuva sjećanja: Priča o papirnici koja je postala dio svakog Vukovarca

Teško je riječima opisati onaj posebni miris koji te dočeka čim uđeš u papirnicu. Miris novog papira, tiskanih stranica, boje i uspomena. Onaj osjećaj kad prvašić odabire svoju prvu bilježnicu, kad učenik bira kemijsku koja će mu donijeti peticu ili kad netko traži savršen poklon za dragu osobu. Sve te male priče već više od dva desetljeća žive u Papirusu, papirnici koja je odrasla zajedno s Vukovarom.

Od skromnog početka do srca grada

Priča o Papirusu započela je 1. travnja 2001. godine, u malom kiosku od samo devet kvadrata u Borovu Naselju. Tada je Papirus bio odgovor na jednostavnu potrebu, mjesto na kojem će ljudi moći fotokopirati dokument, kupiti obrazac ili školski pribor a da ne putuju daleko.

Papirus (Foto: TRGOVAČKI OBRT TORO)

Već nakon četiri godine Papirus se seli u veći prostor u tržnom centru Borova Naselja, šireći ponudu i postajući neizostavan dio života mnogih obitelji. Godine 2008. otvorena je i druga poslovnica, toga puta u samom središtu Vukovara. Nakon nekoliko preseljenja napokon se smjestila u pješačkoj zoni, u Ulici dr. Franje Tuđmana 5, ondje gdje su koraci prolaznika i miris knjiga postali svakodnevica.

Mjesto koje raste s gradom

Danas Papirus zauzima prodajni prostor od 65 m², uz posebno skladište koje omogućava brzu i kvalitetnu uslugu. Kupci su to prepoznali jer od 2012. godine promet i povjerenje stalno rastu.

Papirus (Foto: TRGOVAČKI OBRT TORO)

Osim školskog i uredskog pribora, Papirus nudi bogat poklon-program, društvene igre, igračke, party asortiman i razne usluge poput printanja, uveza, plastificiranja i umatanja knjiga. Sve ono što čini jedan topli, obiteljski duh papirnice dostupno je na jednom mjestu.

A kako se mijenjaju generacije i tehnologija, tako Papirus uvijek ide ukorak s vremenom. Danas na njihovim policama možete pronaći i najpoznatiji školski kalkulator nove generacije Casio FX-991CW, koji se trenutačno nudi i na stranici Bijelo jaje.

KALKULATOR CASIO FX-991 (Foto: Bijelo jaje)

Nasljednik legendarnog modela FX-991EX donosi više od 540 funkcija, ultrabrzi procesor, izbornik s ikonama i prirodni V.P.A.M. ekran visoke rezolucije.

Uz mogućnost QR koda za prikaz grafa putem mobitela, 47 znanstvenih konstanti, 40 metričkih pretvorbi i devet memorijskih varijabli, taj kalkulator postao je neizostavan suputnik svakog učenika i studenta.

Kao što Papirus već godinama spaja tradiciju i suvremenost, tako i novi ClassWiz FX-991CW spaja poznatu Casio pouzdanost s modernim tehnologijama, jednostavan, brz i spreman za svaku jednadžbu.

Papirus (Foto: TRGOVAČKI OBRT TORO)

Od mirisa papira do digitalne stranice

Godine 2019. Papirus je zakoračio i u online svijet. Otvorili su web shop http://www.papirus.com.hr. Time je njihova priča, koja je započela u malom kiosku, stigla do svakog kutka Hrvatske.

Danas šest zaposlenih s jednakim žarom i pažnjom uslužuje kupce iz Vukovara, okolice i cijele zemlje. Papirus sada zastupa sve poznate brendove školskog i uredskog pribora iz Hrvatske i Europe.

Papir koji čuva uspomene

Papirus nije samo trgovina. To je mjesto na kojem su se kupovale prve bilježnice, pakirali rođendanski pokloni, fotokopirale diplome i umatale knjige koje su mirisale na novo poglavlje života.

Papirus Foto: TRGOVAČKI OBRT TORO

Mjesto gdje papir doista čuva sjećanja i gdje uz miris novih bilježnica i stranica sada raste i nova generacija učenika, spremna učiti, računati i sanjati.