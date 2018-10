Reporter Dnevnika Nove TV razgovarao je s ministrom uprave Lovrom Kuščevićem o aferama koje potresaju vrh HDZ-a. Ministar je opetovano stavljao naglasak da institucije moraju što prije završiti tu istragu, no Bago ga je upozorio na jednu bitnu stvar.

Kolika je šteta već učinjena HDZ-u s ovom aferom SMS i prostitucijom?

Pa naravno da to nije ugodno, no međutim, ja to nikako ne bih povezivao s HDZ-om, dapače, evo i ovim putem, poticaj DORH-u i policiji da što prije naprave svoj posao i da se svaki detalj ove situacije istrži.

Ali u oba se slučaja spominje zamjenik predsjednika HDZ-a. Ne možete to odvojiti, to jest nezgodno je za HDZ.

Naravno da bismo voljeli da toga nema, no međutim, to nema nikakve veze s HDZ-om.

Ima veze sa zamjenikom predsjednika (stranke).

Mi imamo 220.000 članova. Ne bih prejudicirao ničiju krivnju dok institucije ne dovrše svoj posao.

Iz ovog svega što Milijan Brkić govori posljendnjih tjedana, vjerujete li mu?

Nije stvar da li nekom vjerujem ili ne. Vjerujem institucijama, policiji i DORH-u i pozivam ih da što prije dovrše ovaj posao i istraže najmanji detalj, a ako ima nešto sumnjivo, neka odgovara svatko tko je imao prste u tome.

Znači više vjerujete institucijama nego svojem stranačkom kolegi?

Ne radi se ovdje o vjerovanju ljudima. Mi smo stranački kolege.

Ali razgovarali ste, sigurno i neformalno pa vam možda (Brkić) nešto više kaže nego nama novinarima?

Pozivam institucije da dovrše svoj posao, a onaj tko je imao prste u tome, neka odgovara.

Kako to da, baš kad je najavljen prosvjed branitelja u Vukovaru, odjednom su buknule te dvije afere?

Ne vidim poveznicu između te dvije situacije. Prosvjed u Vukovaru je legitiman i svi skupa dijelimo zabrinutost za žrtvu Vukovara, svi zajedno patimo sa svakom žtvom Vukovara i želimo da se svaki zločin osudi. Ovdje su policija i DORH došli do nekakvih saznanja. Nije dobro da cure informacije, nije dobro da nestaju spisi i treba to riješiti što je moguće prije.

Ako se Brkiću dokaže odgovornost u obje afere, treba li on snositi političku odgovornost i odstupiti?

Što ako se dokaže, što ako se ne dokaže... to je niz hipotetskih pitanja. Naravno da u HDZ-u nema mjesta za ljude koji se eventualno bave s nekakvim nečasnim radnjama. Međutim, nemojmo ovdje osuđivati nekog temeljem nekih novinskih natpisa i poluinformacija.

Kako komentirate Predsjednicu, koja je tiha u ovoj cijeloj priči?

Predsjednica radi svoj posao najbolje što može i podržavam je.

Jako je tiha, zapravo.

Predsjednica isto tako valjda želi pustiti institucije da odrade svoj posao bez prevelikog političkog pritiska.

Tražite da se sve istraži oko tih afera, no ne smeta vam da pomoćnik glavnog tajnika stranke, Božidar Kalmeta, ima sudski proces protiv sebe?

Dakle, i gospodina Kalmeta je nevin, dok se pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže da je kriv.

Ali u politici postoji neka moralna i politička odgovornost.

Gledajte, učio sam u kaznenom pravu da je svatko nevin dok mu se ne dokaže suprotno. Gospodin Kalmeta radi posao koordinatora, tehnički posao, pomaže stranci na terenu i upravo poznavajući teren i njegovo dugogodišnje iskustvo, on taj posao dobro radi.

Znači dopodne u sudnici, popodne na terenu?

I ovdje bih postupio kao i kod gospodina Brkića. Nemojmo raditi politički pritisak na institucije. Neka DORH dovrši svoj posao bez imalo političkog pritiska. I što prije ovim putem podrška i policiji i DORH-u, što prije i u skladu sa zakonom dovršiti svoj posao.

Vi to ne smijete govoriti ministre, jer je i ovo pritisak na pravosuđe. Oni mogu raditi koliko trebaju raditi, a ne da ih vi ubrzavate.

U skladu sa zakonom, rekao sam.

Za kraj, ministar ste uprave, je li završeno prebrojavanje potpisa za referendumske incijative?

Pri samom je kraju, još samo čekamo izvješće Povjerenstva, koje mora biti službeno.

To znači da su glasovi prebrojani?

Ostalo je malo, malo za prebrojati do kraja. Povjerenstvo mora verificirati sve one (glasove) koji su sporni.

Koliko ima spornih?

Vlada RH i HDZ podržavaju referendum kao način izražavanja volje hrvatskih građana, koji može biti izvrstan korektiv politici. Prema tome, nema govora da itko ikome išta opstruira. Mi samo želimo da se utvrdi stvarno stanje, onako kako zakon to nalaže.

Hoćemo li to znati do kraja tjedna?

APIS će do kraja tjedna izbrojiti. Dozvoljavam da još par dana treba Povjerenstvu da i njih prekontrolira.

Hvala vam.

