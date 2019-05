U središnjici HDZ-a traje predsjedništvo stranke. U jeku afere SMS koja dobiva sve više krakova i sve se više komplicira, pitanje je može li stranka izbjeći raspravu o nastavku afere? O svemu je više saznao Mislav Bago.

Analizu trenutnih političkih događanja vezanih uz najnovije informacije i kolplikacije afere SMS donio je reporter Nove TV Mislav Bago.

"Stranka se bavi izborima. Moji izvori kažu da Andrej Plenković za sada to uopće nije stavio na dnevni red. Očito to pitanje ignorira pa neće ni on ni članovi predsjedništva doznati na koje to stare udbaše misli Milijan Brkić koji mu pakiraju. Jesu li oni dio vlasti, dio HDZ-a. Ništa od toga HDZ-ovo vodstvo neće doznati, a Milijan Brkić javnosti kaže – „vi propitajte, vi istražite“, objasnio je Mislav Bago.

Andrej Plenković bi trebao nakon predsjedništva dati izjavu a tada će morati reći i je li tražio izvješća tajnih službi, misli li sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost.

Milijan Brkić je čini se s druge strane krenuo u verbalni rat – pojačao je svoje napade pa rekao „ako se mene uspoređuje s Aleksandrom Rankovićem, šefom svih tajnih službi Titove Jugoslavije, a koji je „pao“ šezdesetih jer je prisluškivao njegovu ženu, tko je danas Jovanka?“

Brkić u javnosti otvara mnoga pitanja gdje će se i HDZ-ovci i obični ljudi pitati o kome se to radi. On više ne želi igrati pasivno, a s druge strane Gordan Jandroković, koji je uvijek do sada bio glasnik promjena, kaže da ako stvarno postoji ta skupina onda je ona „tumor društva.“

On pretpostavlja da, ako se sve pokaže točnim, će se ta skupina ukloniti. Jandroković kao da je trasirao, ograđujući se, put kako i kojim tempom bi sve to trebalo ići u sljedećim danima, tjednima ili mjesecima. Ova cijela priča traje od devetog mjeseca prošle godine, a sada je to preuzelo Državno odvjetništvo. Nitko ne može predvidjeti u kojem će se pravcu sve razvijati, ali izgleda da je od one kohabitacije Andreja Plenkovića i Milijana Brkića na početku došlo do toga da za obojicu nema mjesta u HDZ-u.

