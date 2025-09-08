Miro Bulj u akciji: "Vratimo hrvatsku kunu"

"Plenković je uvođenjem eura izdao nacionalne interese i narod", tvrdi Mostov saborski zastupnik Miro Bulj i poručio: "Vratimo hrvatsku kunu."

"Govorio sam da će euro osiromašiti hrvatske građane i donijeti val poskupljenja. Nažalost, upravo to živimo danas, ono što je bilo jedna kuna, sada je jedan euro. Obećavali su stabilnost, a što smo dobili? Plaće i mirovine bezvrijedne, cijene eksplodirale, narod prevaren. Za njih je euro povijesno postignuće, a za narod najveća prevara i pljačka", kazao je Bulj.

"Ja šutjeti neću! Borit ću se protiv svake dodvorničke politike koje prodaje našu interese, našu slobodu i našu Hrvatsku briselskim činovnicima", poručio je u objavi na Faceboooku Bulj.