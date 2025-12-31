Amerikanci objavili novu kartu, napravljene četiri kategorije: Uvrštena i Hrvatska, evo gdje se nalazi

Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a nastavlja objavljivati i ažurirati svoja putna upozorenja za zemlje diljem svijeta, čime Amerikancima želi dati više informacija o sigurnosti različitih odredišta.

Uoči 2026. godine objavljeno je koje bi zemlje mogle biti sigurne destinacije, a koje bi trebalo izbjegavati zbog povećane stope kriminala. Newsweek je sastavio popis zemalja prema četirima razinama upozorenja te objasnio što svaka razina znači.

Putna upozorenja mogu pomoći Amerikancima da bolje planiraju međunarodna putovanja, ne samo tako da odaberu sigurnija odredišta nego i da razumiju koji dijelovi pojedinih zemalja nose rizike i na kakve rizike trebaju obratiti pozornost.

U svojoj procjeni zemalja ministarstvo uzima u obzir više čimbenika poput kriminala, terorizma, građanskih nemira, pristupa zdravstvenom sustavu, vjerojatnosti prirodnih katastrofa, aktualnih događaja itd.

Prva kategorija

Za sve zemlje koje se nalaze u prvoj kategoriji Amerikancima se savjetuje da "primjenjuju uobičajene mjere opreza". To je najniža razina upozorenja u pogledu sigurnosnog rizika.

Aruba

Australija

Austrija

Bermudi

Butan

Bugarska

Kanada

Kajmanski otoci

Curaçao

Češka

Estonija

Falklandski otoci

Farski otoci

Finska

Francuska Polinezija

Gibraltar

Grčka

Mađarska

Island

Irska

Japan

Kazahstan

Latvija

Luksemburg

Monako

Mongolija

Novi Zeland

Sjeverna Makedonija

Norveška

Poljska

Portugal

Katar

Rumunjska

Sveti Vincent i Grenadini

Slovačka

Slovenija

Južna Koreja

Surinam

Švicarska

Tajvan

Turkmenistan

Uzbekistan

Vanuatu

Vijetnam

Zambija

Međutim, neke zemlje koje se nalaze u ovoj kategoriji označene su kao zemlje s većim sigurnosnim rizikom. One nisu uključene u gornji popis, a među njima se između ostalog nalaze Argentina, Gruzija, Paragvaj, Senegal, ali i Hrvatska.

Druga kategorija

Za sve zemlje u drugoj kategoriji Amerikancima se savjetuje da "budu posebno oprezni".

Albanija

Angola

Bosna i Hercegovina

Bocvana

Čile

Kina

Kostarika

Kuba

Dominikanska Republika

Ekvatorska Gvineja

Eritreja

Francuska

Njemačka

Grenland

Gvineja

Italija

Malavi

Maroko

Namibija

Nizozemska

Republika Kongo

San Marino

Srbija

Sijera Leone

Salomonski Otoci

Južnoafrička Republika

Španjolska

Šri Lanka

Švedska

Timor-Leste

Bahami

Gambija

Ujedinjeni Arapski Emirati

Ujedinjena Kraljevina

Urugvaj

Zimbabve

Neke zemlje koje se nalaze u ovoj kategoriji razini označene su kao zemlje s povišenim rizikom: Alžir, Bolivija, Brazil, Kamerun, Saudijska Arabija itd.

Treća kategorija

Što se tiče treće kategorije, Amerikancima se savjetuje da preispitaju putovanje ondje.

Gvineja Bisau

Gvajana

Nepal

Nikaragva

Tanzanija

Trinidad i Tobago

Uganda

Zemlje iz ove kategorije s povišenim sigurnosnim rizikom su Čad, Kolumbija, Etiopija, Nigerija, Pakistan i druge.

Četvrta kategorija

Za sve zemlje koje se nalaze u zadnjoj, četvrtoj kategoriji, Amerikancima se savjetuje da uopće ne putuju u ta odredišta jer su rizici za njihovu osobnu sigurnost posebno visoki.