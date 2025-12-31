Amerikanci objavili novu kartu, napravljene četiri kategorije: Uvrštena i Hrvatska, evo gdje se nalazi

Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a nastavlja objavljivati i ažurirati svoja putna upozorenja za zemlje diljem svijeta, čime Amerikancima želi dati više informacija o sigurnosti različitih odredišta.
Uoči 2026. godine objavljeno je koje bi zemlje mogle biti sigurne destinacije, a koje bi trebalo izbjegavati zbog povećane stope kriminala. Newsweek je sastavio popis zemalja prema četirima razinama upozorenja te objasnio što svaka razina znači.
Putna upozorenja mogu pomoći Amerikancima da bolje planiraju međunarodna putovanja, ne samo tako da odaberu sigurnija odredišta nego i da razumiju koji dijelovi pojedinih zemalja nose rizike i na kakve rizike trebaju obratiti pozornost.
U svojoj procjeni zemalja ministarstvo uzima u obzir više čimbenika poput kriminala, terorizma, građanskih nemira, pristupa zdravstvenom sustavu, vjerojatnosti prirodnih katastrofa, aktualnih događaja itd.
Prva kategorija
Za sve zemlje koje se nalaze u prvoj kategoriji Amerikancima se savjetuje da "primjenjuju uobičajene mjere opreza". To je najniža razina upozorenja u pogledu sigurnosnog rizika.
- Aruba
- Australija
- Austrija
- Bermudi
- Butan
- Bugarska
- Kanada
- Kajmanski otoci
- Curaçao
- Češka
- Estonija
- Falklandski otoci
- Farski otoci
- Finska
- Francuska Polinezija
- Gibraltar
- Grčka
- Mađarska
- Island
- Irska
- Japan
- Kazahstan
- Latvija
- Luksemburg
- Monako
- Mongolija
- Novi Zeland
- Sjeverna Makedonija
- Norveška
- Poljska
- Portugal
- Katar
- Rumunjska
- Sveti Vincent i Grenadini
- Slovačka
- Slovenija
- Južna Koreja
- Surinam
- Švicarska
- Tajvan
- Turkmenistan
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Vijetnam
- Zambija
Međutim, neke zemlje koje se nalaze u ovoj kategoriji označene su kao zemlje s većim sigurnosnim rizikom. One nisu uključene u gornji popis, a među njima se između ostalog nalaze Argentina, Gruzija, Paragvaj, Senegal, ali i Hrvatska.
Druga kategorija
Za sve zemlje u drugoj kategoriji Amerikancima se savjetuje da "budu posebno oprezni".
- Albanija
- Angola
- Bosna i Hercegovina
- Bocvana
- Čile
- Kina
- Kostarika
- Kuba
- Dominikanska Republika
- Ekvatorska Gvineja
- Eritreja
- Francuska
- Njemačka
- Grenland
- Gvineja
- Italija
- Malavi
- Maroko
- Namibija
- Nizozemska
- Republika Kongo
- San Marino
- Srbija
- Sijera Leone
- Salomonski Otoci
- Južnoafrička Republika
- Španjolska
- Šri Lanka
- Švedska
- Timor-Leste
- Bahami
- Gambija
- Ujedinjeni Arapski Emirati
- Ujedinjena Kraljevina
- Urugvaj
- Zimbabve
Neke zemlje koje se nalaze u ovoj kategoriji razini označene su kao zemlje s povišenim rizikom: Alžir, Bolivija, Brazil, Kamerun, Saudijska Arabija itd.
Treća kategorija
Što se tiče treće kategorije, Amerikancima se savjetuje da preispitaju putovanje ondje.
- Gvineja Bisau
- Gvajana
- Nepal
- Nikaragva
- Tanzanija
- Trinidad i Tobago
- Uganda
Zemlje iz ove kategorije s povišenim sigurnosnim rizikom su Čad, Kolumbija, Etiopija, Nigerija, Pakistan i druge.
Četvrta kategorija
Za sve zemlje koje se nalaze u zadnjoj, četvrtoj kategoriji, Amerikancima se savjetuje da uopće ne putuju u ta odredišta jer su rizici za njihovu osobnu sigurnost posebno visoki.
- Afganistan
- Bjelorusija
- Mjanmar
- Srednjoafrička Republika
- Iran
- Irak
- Libija
- Mali
- Niger
- Rusija
- Somalija
- Južni Sudan
- Sudan
- Sirija
- Ukrajina
- Venezuela