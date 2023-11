U planu rigorozne zabrane! Popularna su među mladima, a mogu dovesti do smrtnog ishoda

Zabrana svih energetskih pića za maloljetnike - ono je što nas uskoro čeka, najavio je ministar Vili Beroš. Sve mora biti u skladu s regulativom Europske Unije.

"To vam je stalno igra mačke i miša. Određena industrija stalno producira nove proizvode koji su izvan zakonske regulative i upravo u tom kontekstu ide izmjena cjelokupne EU direktive na tu temu", poručio je Beroš.

Iako se ne preporučuje mlađima od 18, upravo među njima vlada najveća pomama.

"Energetska pića kod mladih su vrlo popularna. Imam mlađeg brata, on je isto čuo, i njegovi u razredu, tako da nisu samo tinejdžeri nego i oni mlađi koji zapravo planiraju piti ova energetska pića", rekla je Masha Lily Jokić, učenica.

"Koriste se ne samo za dizanje energije nego i ako je netko žedan, traži neko osvježenje uzme energetsko piće i popije ga. Mislim da bi se mogla desiti ista stvar kao i s cigaretama i alkoholnim pićima, a to je da, službeno je zabranjeno, ali moji vršnjaci vrlo lako mogu doći do tih proizvoda", dodao je Jakov Munjaković, učenik.

"Možemo probati spriječiti sa zabranom prodaje maloljetnicima, i tako će se spriječiti dosta ljudi, ali opet će naći netko, a najbolje je da obrazovan oko toga i zahvalna sam što je to nama bilo integrirano u nastavu", istaknula je Korina Kolovrat, maturantica.

Do sada je Državni inspektorat pronašao jednu trgovinu koja je prodavala već zabranjeno energetsko piće i to putem interneta, a niti u jednoj - nije bilo fizički dostupno. Pitanje je kako doskočiti internetskoj prodaji.

"Ne smijemo samo sprječavati prodaju u trgovinama nego da moramo analizirati internetske puteve i pripriječiti ih. I ako nađemo zakonsko rješenje, a nalazimo ga sad, da se definira određeni supstrat kao nelegalna supstanca onda je moguće zabraniti i internetsku trgovinu", napomenuo je Beroš.

Problem nije samo nedopušteni sastojak u spornom energetskom piću L-teanin, već i neki drugi koji se nalaze u energetskim pićima mogu imati neželjene učinke.

"Osim toga tu je i taurin koji pogoršava učinke kofeina. Recimo, što se konkretno srca tiče mogu dovesti do aritmije. No za djecu i mlade osobe može biti štetno do te mjere da dovede do smrtnog ishoda pogotovo ako se radi o neprepoznatoj srčanoj grešci", objasnila je Ivana Pavić Šimetin, voditeljica Službe za školsku medicinu HZJZ-a.

Upravo zato je još jedna škola izbacila sva energetska pića jer u limenci može biti kofeina kao u dvije ili više šalica kave.

"Mi smo odmah skinuli iz automata i kantine te napitke i nemamo ih u školi. Naravno da mi ne možemo kontrolirati konzumiraju li ih djeca van škole, kod kuće ili na nekom događaju", kazao je Zlatko Stić, ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga.

Trgovini koja je prodavala zabranjeno piće donesena je mjera zabrane stavljanja na tržište, a nadzori sanitarne inspekcije su u tijeku.

