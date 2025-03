Plenković o najavi štrajka: "Učinili smo što se nijedna vlada u ovih 35 godina nije usudila"

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a pred novinare je stao predsjednik stranke Andrej Plenković te komentirao najavu štrajka u obrazovanju.

"Ako je ijedna vlada vodila brigu o dostojanstvu svih zaposlenih u javnim službama, pogotovo onih u obrazovanju, onda je to ova vlada. Novim uredbama smo pokušali ujednačiti sustav plaća, što se nijedna vlada u ovih 35 godina nije usudila napraviti. Svi sindikati osim ova ova tri su pristala na to. Mislim da je i to neka poruka i kod njih ni ne postoji jedinstvo", rekao je.

"Smatramo da nema nikakvog razloga da se djecu dovodi u neizvjestnost i da za to nema potrebe. Dostojanstvo i poštovanje su tu, povećanje plaće je tu", dodao je te napomenuo da štrajk nije potreban.

Upitan je i o pripremama za ponovno uvođenje vojnog roka te rekao da je sve u fazi finalizacije. Dobro je, ustvrdio je, što se na tome već neko vrijeme radi.

"To znači da se priprema velika promjena", ustvrdio je.

Osvrnuo se i na nadolazeće izbore.

"U ovom trenutku su HDZ-ovi kandidati na vlasti u 15 od 20 županija, 45 posto gradova i općina. Da sam u oporbi, sigurno bih imao komplekse od HDZ-a. Onda rade raznorazne načine kako 'gricnuti' negdje. To radi i Zoran Milanović, sve samo ne HDZ", napomenuo je.