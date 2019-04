Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je kako još nekoliko djece sa spinalnom mišićnom atrofijom treba doći do Povjerenstva za Spinrazu koje će nakon toga izreći svoj sud hoće li im biti odobreno liječenje.

No, nije rekao i kad će to biti. Dnevnik Nove TV izvijestio je o malenoj Nori Rogošić koja boluje od ove teške bolesti, no lijek još nije dobila. Ministar kaže kako milijun i pol kuna prikupljenih za spinrazu i dalje stoji na računu, ali će ići za samo određene pacijente.

Objasnio je kako će taj novac biti trošen ovisno o tome za kojeg se pacijenta odluči povjerenstvo.

"To bi mogli biti pacijenti koji u tom trenutku trebaju žurno neko liječenje, a koje će se izorganizirati doslovce preko noći. Sve drugo prati Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), prati što je registrirano kad se liječi u zemlji ili kad se ne liječi u Hrvatskoj", objasnio je.

Pritom je podsjetio kako djeca na respiratoru "po kriterijima medicine nisu hitni slučajevi", ali jesu pacijenti "kojima treba pokušati dati nove oblike terapije". Rekao je kako su "trendovi u znanosti takvi da se povećava šansa" da će i djeca na respiratoru dobivati terapiju.

"Prema onom što se događa sad u Europi i pomacima u znanosti, postoje pozitivni pomaci u tom smislu", zaključio je.

