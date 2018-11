Ministar uprave Lovro Kuščević (HDZ) izjavio je u utorak da potpisnici referendumskih inicijativa koji su obavili uvid u nevažeće potpise pohvaljuju rad povjerenstva za provjeru potpisa te je izrazio zadovoljstvo što su imali priliku osobno se uvjeriti u "transparentnost i dobar posao koje je povjerenstvo napravilo".

"Povjerenstvo koje sam kao ministar imenovao napravilo je dobar i transparentan posao i objektivno utvrdilo sve važeće i nevažeće potpise. Kako bi pokazali tu transparentnost omogućili smo svim građanima, inicijativama, udrugama koje su se pravovremeno prijavile da imaju pravo uvida u nevažeće potpise", rekao je Kuščević novinarima nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstvu uprave za projekt "Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat".

Prvi na redu za uvid u nevažeće potpise su fizičke osobe, koje to mogu obaviti od ponedjeljka, 19. studenoga, do srijede, 21. studenoga, a idućeg tjedna, od 26. do 28. studenoga, omogućit će se uvid predstavnicima građanskih inicijativa Istina o Istanbulskoj i Narod odlučuje.

"Prema komentarima naših sugrađana koji su dolazili, jako se pozitivno izražavaju, pohvaljuju rad povjerenstva. Drago mi je da su imali priliku i osobno se uvjeriti u transparentnost i dobar posao koje je povjerenstvo napravilo", poručio je Kuščević.

Na pitanje novinara kakav je odaziv potpisnika dviju referendumskih inicijativa, Kuščević je odgovorio kako su to tehničke stvari o kojima bi trebalo pitati mjerodavne u tvrtki APIS IT, koja je obavila provjeru potpisa i u čijim se prostorijama obavlja uvid u nevažeće potpise.

Upitan jesu li se predstavnici inicijativa predbilježili za uvid u nevažeće potpise idućeg tjedna, Kuščević je odgovorio potvrdno. "Da, imamo raspored za svako pitanje - ponedjeljak, utorak, srijeda. A kasnije će se dogovoriti, ovisno o dinamici provjere, koliko treba vremena za dovršetak cijelog posla", kazao je Kuščević. (Hina)