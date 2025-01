Vrh HDZ-a održava sjednicu nakon poraza Dragana Primorca u drugom krugu predsjedničkih izbora. Uoči sastanka, neki HDZ-ovci dali su kratke izjave. Na sastanak su došli i Plenković i Primorac. Plenković nije želio ništa komentirati, dok je Primorac ipak bio rječitiji.

Glavno pitanje novinara bilo je zašto HDZ nije čestitao Milanoviću na pobjedi?

"Dobar dan. Jeste dobro? Jučer sam čestitao svim građanima Republike Hrvatske, a Zoran Milanović je među njima. Je li on Hrvat? On je građanin Hrvatske, to vam je bilo na Novoj TV. Pisalo je Dragan Primorac čestitao svim građanima RH. Koliko znam Zoran Milanović je građanin RH", odgovorio je kratko na novinarsko pitanje Dragan Primorac, po dolasku na sjednicu.

"Sve ok, sve je dobro. Ja sam rekreativni sportaš, ja uvijek čestitam", rekao je ministar Habijan dolazeći na sastanak.

Na sjednicu su došli i Ivan Anušić te predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji nisu željeli davati izjave. Oleg Butković kazao je kako će se danas analizirati izborni rezultati.

"Birači su nam poslali poruku. Poruka je da moramo biti pametni u budućnosti, rekao je Butković".

"Blokada još neviđena na ulazu u HDZ", samo je kratko poručio premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Vladimir Šeks, na pitanje novinara da komentira izborni poraz Dragana Primorca kazao je samo kratko: "Kakav poraz?".

