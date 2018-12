Ministar zaštite okoliša i energetike, Tomislav Ćorić za Dnevnik Nove TV komentirao je susret mađarskih političara i hrvatske Vlade s obzirom na niz problema vezanih uz INA-MOL afere.

S kojim stavom sutra idete pred Mađare?

Sutra idemo s mađarskom stranom prije svega razgovarati. Kao što znate posjet gospodina Orbana je posjet koji se događa nakon 7 godina. Ako se ne varam, zadnji puta je bio ovdje 2011. godine. Dvije strane, dvije zemlje, imaju itekako mnogo tema za razgovor. Osobito po pitanju energetskog sektora. Ono što je u Republici Hrvatskoj trenutno aktualno, je projekt realizacije LNG terminala na otoku Krku. Vjerujemo da je Mađarska strana zainteresirana za ta projekt. Apsolutno vjerujemo u realizaciju tog projekta.

Bojite li se prosvjeda? Vidjeli smo da ljudi na Krku prosvjeduju? Bojite li se tužbi?

Ne, to je strateški projekt Republike Hrvatske i biti će realiziran u skladu sa zakonima tako da neće biti potrebe za tužbama.

Spemenuli ste otkup dionica Ine. Što je s time? Prošlo je skoro dvije godine od toga? Je li točno da nije sklopljen niti ugovor?

U pravu ste, za Božić 2016. najavljen je potencijalni otkup dionica od mađarskog MOL-a. U međuvremenu je osnovan savjet za taj otkup, donesene su neke odluke. Išlo se u smjeru pronalaska konzultata koji bi savjetovao RH u tom procesu. Odabrali smo konzultanta to je Morgan Stanley, Grupe Intesa, Privredna banka Zagreb. No u kontekstu razgovora koji su uslijedili s konzultantima naišli smo na točke oko kojih ne postoji potpuno razumijevanje strana. To se u ovom trenutku rješava.

Kako to mislite? To znači da nisu niti počeli skenirati kompaniju?

U ovom trenutku to se još nije dogodilo. Kao što sam vam rekao, naišli smo na nesuglasice.

Koliko ste novaca do sada potrošili?

Ugovor nije potpisan, dakle nije konzumiran.

Je li to svojevrsna prevara Hrvata?

Nije, zašto bi to bila prevara?

Zato što već mjesecima govorite da će se nešto realizirati.

Duboko vjerujem da hoće. Izabrali smo konzultanta, ponudu smo ocijenili kao najbolju, međutim nakon toga slijede razgovori, pregovori i zatim potpisivanja ugovora. Dvije strane u tim pregovorima na jedan dio nemaju isti pogledi i u tom kontekstu se vode razgovori. To je sasvim normalno u svijetu biznisa.

Postoji li šansa da sve to propadne?

Naravno da postoji mogućnost da se taj ugovor ne potpiše. Jednako kao što postoji i da se potpiše.

Čija je onda odgovornost ako sve propadne?

Ne bih uopće govorio o odgovornosti. O čemu pričamo?

Tu se radi o političkoj odgovornosti.

Ili ne razumijete o čemu govorimo ili ste zlonamjerni. Govorimo o ugovoru između dvije strane. Republike Hrvatske s jedne i konzultanta s druge strane. U tom ugovoru neke stavke su predmet razmatranja i kao takve ih treba pojasniti. Hoće li to trajati mjesec dana ili tri mjeseca u kontekstu Ine kao strateške kompanije, nije važno.

Ne možete nam dati neke rokove?

Ne mogu vam dati rok ako me pitate u kojem će trenutku završiti evaluacija. Ne mogu reći hoće li to biti u prvom, drugom ili trećem mjesecu.

