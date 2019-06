Oštećenje nogostupa na dijelu Savskog pješačkog mosta u Zagrebu u četvrtak navečer je sanirano, ali bez obzira na to ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar najavio je da će sutra zatražiti od građevinske inspekcije da odmah pregleda sve zagrebačke mostove, i zatvori one koji su sigurnosna prijetnja građanima.

"OPREZ! Propao je Savski most! U više navrata sam upozoravao na loše stanje mostova u glavnom gradu Hrvatske i od nadležnih tražio detaljan plan održavanja mostova. Današnje propadanje pokazuje da je sigurnost građana ugrožena, a Grad Zagreb koji je zadužen za održavanje i dalje ignorira ozbiljan problem. Dosta smo upozoravali! Već sutra ćemo zatražiti od građevinske inspekcije da odmah pregleda i ZATVORI sve zagrebačke mostove koji su sigurnosna prijetnja ljudima", poručio je na svom facebook profilu potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Štromar.

Na Pješačkom mostu preko Save danas je nastala golema rupa jer se urušio dio nogostupa, što predstavlja opasnost za pješake i bicikliste. Iz Grada Zagreba su odmah reagirali i počeli sanirati oštećenje. Radove je ranije večeras obišao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić te je najavio da će oštećenje biti sanirano do 21 sat, a što je, kako je potvrđeno Hini iz Grada Zagreba, i obavljeno.

Na problem dodatnog propadanja Savskog mosta danas je upozorio i zagrebački HNS.

U priopćenju predsjednik zagrebačkog HNS-a i zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Stojak istaknuo je da su "najnovija današnja saznanja o dodatnom propadanju Savskog mosta, na žalost, nastavak katastrofalne politike Milana Bandića u Zagrebu".

"Prije više od tri godine tražili smo od njega hitnu reakciju i sanaciju Savskog mosta, odgovor je iz travnja 2016. godine, jer je situacija već tada bila opasna za građane! Tri godine kasnije gradonačelnik ne da ništa nije učinio, već je svojom 'politikom nečinjenja' dodatno urušio most, kao što je to napravio i s fasadama u centru grada, koje su nakon njegove 'New deal obnove' još starije i derutnije nego prije, naravno kao i s još mnogim drugim stvarima koje je obećao, nikada pokrenuo, a najmanje ostvario", naveo je u priopćenju predsjednik zagrebačkog HNS-a Stojak. (Hina)