Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je više od 1.800 ruskih dronova lansirano na Ukrajinu u posljednjih sedam dana.

Također je dodao da je Moskva koristila više od 1.200 vođenih zračnih bombi i 83 rakete kako bi napala regije diljem zemlje.

"Rusi intenziviraju svoj teror kako bi sve više i više zastrašili naš narod", upozorio je Zelenski.

Ukrajinska protuzračna obrana uspješna unatoč napadima

Unatoč eskalaciji napada, Zelenski ističe da ukrajinske protuzračne snage postižu dobre rezultate, osobito zahvaljujući presretačkim dronovima.

Dodao je kako je zaustavljanje stalnih ruskih napada dronovima ključno za pokretanje diplomacije.

"Nadamo se provedbi svih dogovora koji će ojačati našu obranu", rekao je.

"Računamo na snažne odluke Sjedinjenih Američkih Država, Europe, G7 i svih naših partnera."

Rusija tvrdi da je zauzela dva sela u Donjeckoj regiji

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage zauzele sela Mykolaivka i Myrne u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck.

Te tvrdnje Sky News nije mogao neovisno potvrditi.

Moskva trenutno kontrolira nešto više od dvije trećine regije Donjeck, uključujući istoimeni grad i velik dio okolnog teritorija.

Ruske vlasti izrazile su nadu da će do kraja 2025. u potpunosti osvojiti Donjeck, no vojni analitičari smatraju da to nije izvedivo.