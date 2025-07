Nevidljivi predatori koji vrebaju po plažama! Roditelji često ne znaju o novom obliku prijetnje za djecu

Policija upozorava na sve češće slučajeve prikrivenog snimanja djece u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Počinitelji snimaju djecu bez odjeće, često fokusirajući kameru na njihove intimne dijelove tijela. Iako ne dolazi do fizičkog kontakta, takva djela su itekako kaznena – riječ je o iskorištavanju djece za pornografiju, za što zakon predviđa kazne zatvora od 1 do čak 12 godina.

U prvih šest mjeseci 2024. godine policija je zabilježila 209 takvih kaznenih djela, a lani ih je bilo čak 427.

Priopćenje policije prenosimo u cijelosti:

"U tijeku turističke sezone mnoga djeca borave na hrvatskim plažama i bazenima, pri čemu su njihovi roditelji i skrbnici često nesvjesni potencijalnih rizika, ne samo od nesretnih slučajeva utapanja, već i prikrivenog snimanja djece u svrhu seksualnog iskorištavanja.



Roditeljima skrećemo pozornost da na plažama i bazenima na kojima borave djeca, bilježimo situacije u kojima počinitelji prikriveno snimaju djecu bez odjeće, posebno u snimkama fokusirajući djetetove intimne dijelove tijela, a takve snimke počinitelji pohranjuju i koriste za zadovoljenje svojih spolnih potreba, ali i razmjenjuju s drugim počiniteljima.

Neovisno o tome što u pravilu počinitelji u navedenim situacijama ne ostvaraju izravni fizički kontakt s djetetom koje snimaju, takvim snimanjem viktimiziraju dijete i čine kazneno djelo.



Prikrivenim snimanjem djece na prostorima plaža, bazena ili bilo kojim drugim snimanjem djece, pri čemu se snimaju spolni organi djeteta ili dijete u spolno eksplicitnom ponašanju, ostvaruju se obilježja kaznenog djela Iskorištavanje djece za pornografiju, opisanog u čl. 163. Kaznenog zakona. Za počinjenje ovog kaznenog djela propisana je zatvorska kazna u trajanju od 1 do 10 godina, a u slučaju kvalifikatornog oblika, od 3 do 12 godina zatvora.



Tijekom 2024. godine policija je nadležnim državnim odvjetništvima prijavila 427 kaznenih djela Iskorištavanje djece za pornografiju iz čl. 163. Kaznenog zakona, dok je u prvih šest mjeseci ove godine evidentirano 209 kaznenih djela.



Statistički ne pratimo načine počinjenja kaznenih djela Iskorištavanje djece za pornografiju pa tako ne možemo izdvojiti broj kaznenih djela koja su počinjena prikrivenim snimanjem djece, ali tijekom turističke sezone pratimo i bilježimo slučajeve u kojima je kazneno djelo počinjeno upravo prikrivenim snimanjem.



Zahvaljujući dobroj suradnji s turističkim i ugostiteljskim djelatnicima i građanima, svake godine bilježimo sve veći broj otkrivenih počinitelja ove vrste kaznenih djela u kojima su djeca prikriveno snimana.



U hrvatskoj policijskoj praksi do sada smo zabilježili različita sredstva koja su počinitelji koristili za prikriveno snimanje. Kamere za snimanje najčešće su bile integrirane u ručne satove, kemijske olovke, naočale, ali i u prijenosni hladnjak/rashladnu torbu, knjigu, peraje za plivanje.



Počinitelji su u pravilu muškog spola, strani državljani koji u Republici Hrvatskoj borave turistički, različitih dobnih skupina, ali prevladavajuće osobe zrelije životne dobi.



Odijevanje kupaćih kostima/gaćica djeci na plažama i bazenima jedno je od samozaštitnih ponašanja koje će odvraćajuće djelovati na počinitelja, ali i uočavanje osobe čije ponašanje može ukazivati na posebnu usmjerenost na dijete, pri čemu učestalije koristi predmete pogodne za prikriveno snimanje - preduvjet je sprječavanja daljnje viktimizacije djece.



U slučaju uočavanja osobe sumnjiva ponašanja, građane upućujemo da poduzmu sljedeće:



-odmah obavijeste policiju pozivom na broj 192 i zaštitarsku službu /osiguranje plaže, kampa, hotela

-ako je moguće, promatrati osobu i njezino kretanje, osobito eventualno skrivanje predmeta, kako bi pomogli policiji u pronalasku dokaznog materijala i utvrđivanju korisnih činjenica

-bez ugrožavanja sigurnosti za vlastiti život i tijelo, spriječiti bijeg počinitelja i o tome odmah obavijestiti policiju.

Sukladno Zakonu o kaznenom postupku, svatko smije spriječiti bijeg osobe zatečene u kaznenom djelu i zadržati ju do dolaska policije, kojoj će biti predana.



Republika Hrvatska, osobito hrvatska policija, posebnu pozornost usmjerava na suzbijanje seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, kao u online, tako i u offline prostoru.

U Akcijskom planu za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje od 2022. do 2027. godine, u cilju zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja u Republici Hrvatskoj, jedna od mjera koju provodi policija je i osvještavanje djelatnika u turizmu o kriminalitetu spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece na turističkim lokacijama.



Upravo zahvaljujući edukaciji turističkih djelatnika i građana o ovom modalitetu seksualnog iskorištavanja djece, svake godine bilježimo nove otkrivene počinitelje prikrivenog snimanja djece.



Zadaća policije je sprječavanje kaznenih djela i zaštita djece od svih protupravnih ponašanja, ali odgovornost cijelog društva je djetetu osigurati sigurno okruženje u kojem smislu je potrebno jačati daljnju suradnju građana i policije u sprječavanju i ovog oblika seksualnog iskorištavanja djece", navodi policija u priopćenju.