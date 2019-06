Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić nastavlja s teškim riječima prema HNS-ovim ministrima u Vladi. Nakon ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, obrušio se na ministra graditeljstva Predraga Štromara.

Nakon urušavanja dijela pješačkog Savskog mosta u Zagrebu, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar najavio je da će zatražiti od građevinske inspekcije da odmah pregleda sve zagrebačke mostove, i zatvori one koji su sigurnosna prijetnja građanima.

''Kad on napravi jedan most, ja ću s njim razgovarati, on jadan nije napravio ni pesju kućicu'', odgovorio mu je u petak zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Na pitanje je li to osveta za Blaženku Divjak, Bandić je rekao da ''gospođa ministarka ništa ne razumije.''

A hoće li podnijeti zahtjev za smjenu ministrice? ''Postoji procedura, bez brige budite, ali oni nisu moj problem nego problem premijera'', rekao je.

Na pitanje jesu li mostovi sigurni rekao je da on brine o sigurnosti mostova i građana više nego bilo tko u Gradu. ''Ja sam dobio šest puta povjerenje, kad Vlada i ministar Štromar dobiju šest puta povjerenje onda ću im vjerovati. I kad naprave barem jedan most. Ja sam napravio tri, oni nijedan. Lakše je zatvarati nego otvarati'', rekao je Bandić.

Dodao je da su i mostovi i građani sigurni. ''Mi smo sinoć u 9 sati to sanirali. Znate gdje je bio tada ministar Štromar? Na gemištu negdje u Zagorju'', poručio je Bandić.

Zaključio je da je Štromarovo pravo slati inspekciju kao što je slao prijave za fontane. ''Fontane rade'', rekao je.

Na upite o stanju u Dinamu rekao je da nema pojma.