Iz dana u dan odjekuje afera koja je od slučaja lažne SMS prepiske dovela do nestalog spisa u tužiteljstvu.

Ružna mrlja za cijelo pravosuđe, a zabrinut je i sam ministar pravosuđa jer građani gube povjerenje u sustav. Ministar Dražen Bošnjaković ne dvoji - nestali spis baca loše svjetlo na pravosuđe. "Ovo je udarac za pravosuđe i ovo će se zaista loše reflektirati na povjerenje građana vezano za pravosuđe to nije sporno i meni je to žao", kazao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

A spis star 7 godina odnosio se na slučaj odavanja službene tajne iz istrage o elitnoj prostituciji, što se povezuje s Milijanom Brkićem, tadašnjim zamjenikom ravnatelja policije. Dražen Bošnjaković i u to vrijeme je bio ministar pravosuđa, tvrdi, ništa nije znao. "Naravno da ne, ali koliko možemo vidjeti i samo probijanje mjera tek treba utvrditi da li je bilo ili nije bilo, sve je to otvoreno jedno pitanje, jedan otvoreni predmet, u tom smislu nema nadležnosti ministarstva", tvrdi Bošnjaković.

Na čelu države te 2011. godine bio je Ivo Josipović, Vladu je vodila Jadranka Kosor, a ministar unutarnjih poslova bio je Tomislav Karamarko. Jadranka Kosor kaže da o aferi tada nije obaviještena. "Informacija apsolutno relevantnih koje bi se ticali ovih podataka koji sad cure javnost nisam imala, ali mislim da sam trebala kao predsjednica vlade biti obaviještena", tvrdi Kosor. "Ako su se neke stvari događale unutar ministarstva unutarnjih poslova, a to je dio vlade onda naravno mislim da je predsjednik Vlade, tko god da je to bio, o glavnim elementima trebao biti obaviješten", dodaje.

Josipović upozoravao da podzemlje postoji

Ništa nije znao ni tadašnji predsjednik države. "Iz današnje perspektive kad se vidi da se manipuliralo državnim institucijama, da su skrivali dokazi zaista je riječ o djelu od nacionalne sigurnosti", kazao je bivši predsjednik Ivo Josipović i dodao: "Sjećate se da sam upozoravao da to podzemlje postoji, neke detalje vam nažalost ne mogu reći jer me obvezuje čuvanje tajne".

U to vrijeme glavni državni odvjetnik bio je Mladen Bajić, njegov zamjenik i v.d. županijskog državnog odvjetnika Dražen Jelenić, a šefica Općinskog državnog odvjetništva iz kojeg je nestao spis Željka Pokupec. Na vrhu policije bio je Oliver Grbić, njegov zamjenik Milijan Brkić.

A on je za Dnevnik Nove TV i potvrdio da ga je prije 7 godina formalno ispitivala Željka Pokupec uz potpis i zapisničara. Ona danas više ne radi u državnom odvjetništvu, a na naš upit ne odgovara. U DORH-u kažu nema podataka da je Brkić doista i ispitan, pokušavaju obnoviti spis, traže i pomoć informatičara, suda, policije. Ministar pravosuđa očekuje i sankcije.

"Ako je to netko počinio namjerno taj stvarno mora odgovarati za to, ako je došlo do propusta, to je neki blaži oblik, ali u svakom slučaju ne bi smjelo dolaziti do takvih propusta da nam nestaju spisi", kazao je ministar Bošnjaković. Jer u strogo ustrojenom državnom odvjetništvu, kaže, takve stvari se ne smiju događati.

