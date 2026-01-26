Primorac odlazi iz Vlade

Marko Primorac, potpredsjednik Vlade i ministar financija, odlazi iz Banskih dvora, i to na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB).

Primorac će, potvrđeno je iz Vlade, biti ministar do kraja ovog tjedna. Do tada će biti izabran novi ministar financija.

Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a sada je, prvi put otkad smo ušli u Europsku uniju, prema dogovoru zemalja srednje Europe, odnosno Hrvatske, Mađarske i Poljske, mjesto pripalo Hrvatskoj.

Navodno se još ne zna tko će biti novi ministar te bi se o tome tek trebalo razgovarati u vrhu vlasti.

Neslužbeno, nitko od koalicijskih partnera nije znao za mogući odlazak sadašnjeg ministra financija jer se o tome raspravljalo samo u vrhu HDZ-a.

Marko Primorac Foto: Damir Krajac/Cropix

Prema dostupnim informacijama, Marko Primorac sam je izrazio interes da bude hrvatski kandidat za Europsku investicijsku banku, što je predsjednik Vlade Andrej Plenković prihvatio.