Primorac odlazi iz Vlade

Primorac će, potvrđeno je iz Vlade, biti ministar do kraja ovog tjedna. Do tada će biti izabran novi ministar financija.
Europska investicijska banka ima osam potpredsjednika, a sada je, prvi put otkad smo ušli u Europsku uniju, prema dogovoru zemalja srednje Europe, odnosno Hrvatske, Mađarske i Poljske, mjesto pripalo Hrvatskoj.
Navodno se još ne zna tko će biti novi ministar te bi se o tome tek trebalo razgovarati u vrhu vlasti.
Neslužbeno, nitko od koalicijskih partnera nije znao za mogući odlazak sadašnjeg ministra financija jer se o tome raspravljalo samo u vrhu HDZ-a.
Marko PrimoracFoto:
Damir Krajac/Cropix
Prema dostupnim informacijama, Marko Primorac sam je izrazio interes da bude hrvatski kandidat za Europsku investicijsku banku, što je predsjednik Vlade Andrej Plenković prihvatio.