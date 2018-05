U sklopu službenog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević u posjetu je Nacionalnoj gardi Minnesote, gdje je imao prilike letjeti u američkom borbenom zrakoplovu F-16.

U duhu strateškog partnerstva Hrvatske i SAD-a te potpore Sjedinjenih Američkih Država i Nacionalne garde Minnesote odluci Hrvatske o nabavi višenamjenskog borbenog aviona F-16, za potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Krstičevića organiziran je let u američkom borbenom avionu F-16 u zrakoplovnoj bazi Nacionalne garde Minnesote "133rd Airlift Wing Base".



Damir Krstičević prvi je hrvatski ministar obrane koji je imao prilike letjeti u američkom F-16 i jedan od rijetkih ministara obrane u svijetu, navedeno je u priopćenju MORH-a.



Nakon leta, ministar Krstičević iznio je svoje dojmove: "Čast mi je što sam kao ministar obrane Republike Hrvatske imao priliku letjeti u američkom avionu F-16, koji je zaista moćan zrakoplov. Ovaj let još jednom mi je potvrdio kako je Hrvatska donijela najbolju odluku i da će zrakoplov F-16 biti jamac stabilnosti i sigurnosti Republike Hrvatske zauvijek".



"Zahvaljujem Sjedinjenim Američkim Državama, najvažnijem strateškom partneru Hrvatske na inicijativi i odobrenju. Drago mi je što imao priliku vidjeti Ameriku iz kabine F-16. Sada potpuno razumijem nestrpljenje naših pilota da sjednu u kokpite naših F-16, to je izuzetno iskustvo i novo poglavlje za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Također, zahvaljujem pilotu koji je izveo sjajan let i pružio mi nevjerojatno iskustvo leta“, istaknuo je Krstičević.



Američki pilot s kojim je letio ministar Krstičević, pripadnik je 148th Fighter Wing iz Nacionalne garde Minnesote, poznatiji kao Bulldogs, pilot s dugogodišnjim iskustvom letenja na višenamjenskom borbenom avionu F-16.



"Ovo je prvi put da sam letio s jednim ministrom obrane i bila mi je čast, bio je izvrstan. Dan je bio jako lijep, imali smo prilike vidjeti i druge F-16 u zraku i drago mi je da je hrvatski ministar obrane vidio kakve sposobnosti pruža F-16. Uvjeren sam da će moji kolege iz Hrvatske imati odlično iskustvo s ovim zrakoplovima“, rekao je pilot iz Nacionalne garde Minnesote.



Zapovjednik Nacionalne garde Minnesote general bojnik Jon Jensen istaknuo je: "Ovim letom željeli smo ministru Krstičeviću i Hrvatskoj pokazati naše sposobnosti F-16 zrakoplova, na što je Nacionalna garda Minnesota jako ponosna. Drago nam je što je Hrvatska izabrala F-16, želim vam dobrodošlicu u klub korisnika F-16 zrakoplova."



"Čast nam je što je ministar došao u službeni posjet Minnesoti i što sam mu kao prijatelj i strateški partner imao prilike pokazati Nacionalnu gardu Minnesote i njezine sposobnosti. Kao članica NATO-a uvijek ćemo poduprijeti Republiku Hrvatsku i Hrvatsku vojsku."