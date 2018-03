Vijeće za obranu na sjednici je jednoglasno odlučilo kako će hrvatsko nebo čuvati izraelski F-16 borbeni avioni.

Odluku o kupnji 30-ak godina starih aviona F-16 po cijeni od 500 milijuna dolara nakon gotovo četverosatne sjednice Vijeća za obranu potvrdili su premijer Andrej Plenković i Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

"Nakon duge i iscrpne rasprave o sve četiri ponude koje nam je predstavilo Stručno povjerenstvo za izradu preporuka i analizu ponuda, prihvatili smo prijedlog o najpovoljnijoj ponudi države Izrael. Odluka je donesena jednoglasno, razmotrili smo sve elemente, od financijskih aspekata do potreba Hrvatske i svih drugih elemenata. Odluka je donesena odgovorno u skladu s nacionalnim interesima, mogućnostima i cjelokupnim razvojem i stanjem u Hrvatskoj", kazala je Predsjednica.

Plenković: "Svaka odluka povlači rasprave"

Premijer Plenković zahvalio se stručnom timu koji je proveo postupak javne nabave te naglasio kako je odluka plod odgovorne procedure.

"Ovo je dugoručna odluka za jačanje hrvatskih oružanih snaga i stvaranje novih sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva čime ćemo u potpunosti moći ispuniti zadaće koje smo mogli čuti u strateškom pregledu obrane te u našoj ulozi saveznice u NATO-u i članice EU-a. Vlada će na temelju ovih preporuka nastaviti proceduru i donijeti konačnu odluku o odabiru", rekao je Plenković.

Na pitanje očekuje li kako će odluka izazvati rasprave, premijer je poručio kako u zadnje vrijeme svaka odluka za sobom povlači brojne rasprave.

Upitan kako komentira tvrdnje da bi nas dugoročno gledano zbog potreba za remontom izraelski avioni mogli još skuplje stajati, premijer je poručio:

"Stručni tim MORH-a napravit će prezentaciju kako bismo otklonili sve te aluzije i primjedbe koje govore o tome koja je ponuda povoljnija", rekao je.

Krstičević: "Naš je san do 2020. primiti prvi avion"

Uoči početka sjednice ministar obrane Damir Krstičević kratko se obratio novinarima i poručio da je sretan što se Vijeće za obranu sastaje nakon godinu dana.



„Jako je bitno da je na sjednici cijeli državni vrh. Prva točka dnevnog reda je odluka za višenamjenski borbeni avion, druga je pregled obrane i treća je rast“, kazao je Krstičević.

Na pitanje hoćemo li do 2020. stići primiti prvi avion, a ostale do 2022. Krstičević je poručio kako je to „naš san“.

„To je bitno jer Hrvatska će tada predsjedati Europskom unijom i slaviti 25 godina od Oluje. Mi želimo ostvariti taj san i zato se godinu dana bavimo tom problematika. Dolazimo na ovaj sastanak spremni odgovoriti na sva pitanja kako bi se donijela odluka“, kazao je ministar obrane koji nije želio otkriti kada bismo mogli preuzeti avione.

Puna eskadrila 2022. godine

U Dnevniku Nove TV ispred Banskih dvora gdje je u tijeku sastanak Vijeća za obranu uživo se javio Andrija Jarak.

"Sve prognoze te službeni i neslužbeni razgovoru upućuju da će Vlada prihvatiti izraelsku ponudu. Čeka se službena potvrda nakon sastanka koji je u tijeku i mogao bi potrajati. Radi se o pola milijarde dolara i javnost zanima zašto izraelski avioni stari 30 godina, a ne švedski koji su novi.

Najpoznatiji hrvatski vojni pilot u Dnevniku Nove TV je poručio da su izraelski avioni stari i da bi trebali razmišljati o novijima. Ako prihvatimo izraelsku ponudu, prvi F16 u Hrvatsku će stići 2020. godine, na 25. obljetnicu Oluje", izvijestio je Jarak.

Objasnio je i daljnju proceduru.

"Sve je u rukama Vlade. Ako se večeras sve dogovori ta će se odluka usvojiti na prvoj sljedećoj sjednici Vlade te krenuti u nabavu. Zbog ogromne cijene ta će se kupovina odvijati u etapama pa ćemo punu eskadrilu imati tek 2022. godine“, kazao je Jarak i dodao da bi se premijer trebao osobno obratiti javnosti, a ne odluku objaviti putem priopćenja.

Krstičević se ne slaže sa Selakom

Podsjetimo, Krstičević je poručio kako se ne slaže se s umirovljenim pilotom HRZ-a Ivanom Selakom, koji je za Dnevnik Nove TV rekao da su rabljeni izraelski borbeni avioni F-16 koje će Hrvatska vjerojatno kupiti "izraubani".

"Zrakoplovi koji će doći u Hrvatsku, a bit će stariji od pilota koji će njima letjeti, nisu dobra opcija za Hrvatsku", rekao je Selak, dodajući da su ti avioni proizvedeni osamdesetih godina te da je proizvođač naveo kako im je životni vijek 30 godina i 8000 sati leta.