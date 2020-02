Nisam utjecao na to da moj otac dobije poticaje od Ministarstva turizma i ne pratim poslovanje svojega oca, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Na pitanje o objavi Indexa da je njegov otac dobio poticaje od Ministarstva turizma od 110 tisuća kuna, a da je pritom imao dugovanje prema komunalnom poduzeću u Novom Vinodolskom, ministar Oleg Butković naveo je da ne prati poslovanje svoga oca.

"On je obrtnik, ugostitelj, on je u zakonitoj proceduri od Ministarstva turizma od ukupno 453 prijavitelja dobio ta sredstva. U toj proceduri trebao je donijeti i ispravu Porezne uprave i bon 2 da nije bio blokiran i sve je napravljeno po zakonu", rekao je ministar na Hrvatskom radiju.

Istaknuo je da on nije nikoga zvao niti na koga utjecao, uključujući i ministra turizma.

Rekao je da je njegov otac vodio spor s komunalnim poduzećem u Novom Vinodolskom u vrijeme kada je on tamo bio gradonačelnik.

"Vodio se spor, donesena je presuda, on je većinu toga duga platio s kamatama i troškovima i ne znam gdje bih ja to njemu mogao pogodovati, ako je to isto komunalno poduzeće pokrenulo ovrhe i naplatilo svoj dug. Volio bih da on ta sredstva nije ni dobio jer onda danas ne bih morao odgovarati na ova pitanja", istaknuo je Butković.

Kolega Ćorić ima razumijevanja

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić ne vidi ništa sporno u slučaju poticaja ocu kolege Butkovića. Na pitanje trebaju li ministri biti malo pažljiviji i paziti na političke mine, Ćorić je rekao da živimo u vremenu kad je sve politička mina za ministre. Kaže da živimo u zemlji od 4 milijuna stanovnika i da svi moraju od nečega živjeti. ''Ako se netko bavi poduzetništvom i postoje sredstva koja se svim građanima daju na raspolaganje i stotine apliciraju za to, a postoje dobri projekti i oni to odbiju, zašto je onda to problem'', zapitao se Ćorić. Rekao je da mu nije namjera abolirati kolegu Butkovića. ''Znači li to da moja mama i njena zgrada ne bi smjeli aplicirati za energetsku obnovu zgrada'', objasnio je. Priznaje da zbog situacija u prošlosti propitujemo sve. ''U nekim situacijama smo pokazali da je psihoza uzela maha'', zaključio je. ''Treba li gospodin prestati živjeti jer mu je sin ministar'', zapitao se na karju Ćorić. (L. R. Hina)