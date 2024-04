Milanović: "Plenković nas uvlači u sukobe koje ne razumije"

Predsjednik Zoran Milanović u Opatiji se obratio novinarima i komentirao napad Irana na Izrael. Rekao je kako je riječ o elementima trećeg svjetskog rata.

''Drago mi je da nije bilo većih žrtava i bilo bi dobro da to sada stane da sada ne ulazimo u sve te priče tko je prvi napao. To nije naš sukob, kao što to nije ni onaj u Ukrajini. Ovo samo pokazuje da su Hrvatskoj potrebni hladni i odgovorni ljudi, a to nije Plenković i njegovi ministri koji su nas pokušali uvući u sukob u Ukrajini kroz obuku vojnika i to smo jedva zaustavili u Saboru. On nas uvlači u sukobe koje ne razumije, pokušava se nekom trećem dopasti'', smatra Milanović i dodaje kako su Ukrajina, Iran i Izrael nešto gdje se Hrvatska treba držati po strani.

''Nitko nas ništa ne pita i ne treba jer ćemo samo navući gnjev na sebe i to nam ne treba. U Hrvatskoj se vijore hrvatske zastave, a ne američke, izraelske ili ruske'', naglasio je Milanović.

O prozivkama koje mu upućuje ministar Oleg Butković Milanović kaže:

''To su ljudi koji su digli ruku za Turudića. Tko god je to napravio je neprijatelj Hrvatske. Oni koji nisu u HDZ-u još imaju vremena da razmisle i da shvate da nisu najbolje napravili i da to ponište. Od HDZ-ovaca to sigurno ne očekujem, pogotovo ne od Butkovića koji je varao i krao s Josipom Rimac. Turudića se sada taktički i Plenković odriče i rekao da je znao da je tako, a znao je, da bi se ponio drugačije. To je ponizna molba prema onima koji bi ga mogli spašavati na mjestu premijera, ali to oni neće učiniti''.