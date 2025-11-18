Što će biti s Vjesnikovim neboderom nakon razornog požara? "Prerano je za pitanja o rušenju, evo koje se ceste zatvaraju"

Nakon velikog požara koji je u ponedjeljak u večernjim satima zahvatio Vjesnikov neboder u Zagrebu, tijekom poslijepodneva je u Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine održan sastanak sa stručnjacima iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

"U prvom planu nam je sigurnost građana s obzirom na to da je zgrada oštećena. Tijekom večeri će stručnjaci iz Centra za potresno inženjerstvo i s Građevinskog fakulteta s vatrogascima obići zgradu ne bi li utvrdili u kojem pravcu ćemo nastaviti s osiguravanjem prostora i svim idućim koracima koji bi trebali ići ka obnovi kompleksa nebodera Vjesnik", rekao je ministar Branko Bačić novinarima i zahvalio se vatrogascima, policiji te svima koji su tijekom noći i dana sudjelovali u gašenju požara.

Branko Bačić Foto: Damir Krajac/Cropix

"Nas su iz vatrogasne postrojbe izvijestili da su se vatrogasci popeli na sve katove nebodera te su se stekli uvjeti da stručnjaci mogu utvrditi u prvom vizualnom pogledu oštećenje samog nebodera", dodao je Bačić i poručio da je prarano za pitanja o rušenju nebodera.

"Pričekat ćemo i napraviti istraživanja, ispitivanja pa tek onda možemo donijeti odluku u kojem pravcu će se obnoviti i urediti cijeli kompleks", poručio je Bačić.

"Tijekom požara je temperatura išla i do 1000 stupnjeva"

Mario Uroš s Građevinskog fakulteta u Zagrebu i član Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo je rekao da su se istaknula dva ključna pitanja.

Jedno je, rekao je sigurnost građana u okolici nebodera, u radijusu koji treba biti zaštićen od predmeta koji padaju s nebodera.

"Onaj koji je trenutno najviše muči je problem statike i otpornosti same građevine. To se još ne zna. Požar je dugo trajao i sigurno je doveo u pitanje nosivost puno elemenata. Od stupova, do greda i stropnih konstrukcija. Protupožarni elementi unutar same građevine nisu bili adekvatni. Sam nastanak požara još uvijek nije utvrđen, ali je sigurno degradirao nosivost konstrukcije", rekao je Uroš i dodao da su neki katovi su oštećeni više, a neki manje.

"Kako sad stvari stoje, prema dimenzijama zgrade, vjerojatno nije ugrožena statika same zgrade, međutim stropne konstrukcije mogu biti ugrožene. Zabilježeno je preko 500 stupnjeva, a vjerojatno je u dijelovima zgrade išlo i do 1000 stupnjeva. Treba sve staviti na stol i vidjeti", poručio je Uroš.

Savska cesta se otvara za promet, Slavonska avenija samo u jednom smjeru

Nakon njega je Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet i civilnu zaštitu i sigurnost otkrio detalje o prometu u okolici nebodera.

"Stručnjaci su nam dali inpute koji je minimalni obuhvat koji trebamo zaštiti radi sigurnosti prometa. Definirali smo što ćemo napraviti s privremenim prometnim rješenjem", rekao je Pavuna.

Promet oko Vjesnikovog nebodera Foto: Ivana Grgic/Cropix

Savska cesta će, najavio je, kroz nekoliko sati biti otvorena za promet u oba smjera.

"Slavonska avenija će biti otvorena samo prema zapadu i to ne kroz podvožnjak nego sjevernim kolnikom koji prolazi po površini. To znači da će podvožnjak biti zatvoren i smjer prema istoku od Selske ulice", najavio je Pavuna i rekao da će se promet tako odvijati do daljnjeg.

"Ne znamo koliko, nadamo se što kraće, ali to radimo zbog sigurnosti i mogućnosti padanja elemenata na kolnik", zaključio je.