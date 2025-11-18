FOTO Selak Raspudić objavila fotografije iz Vjesnika prije požara: "Ovako je možda izgledao Černobil..."

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić oglasila se povodom požara koji je u ponedjeljak navečer zahvatio Vjesnikov neboder te je objavila fotografije svog posjeta kultnom neboderu otprije nekoliko mjeseci.

Simbol Zagreba, nije uništio požar, poručila je Selak Raspudić i dodala da je neboder "odavno uništen nebrigom vlasti, a sada ćemo tek s njega otpuhnuti pepeo".

"Unutar zgrade Vjesnika, igrom slučaja, zatekla sam se prije nekoliko mjeseci, kada su me osupnuli neki sasvim drugi prizori. Noćas je plamenom buktinjom samo do kraja spuštena zavjesa. Kraj. Ostavljena, napuštena, oronula, nekada kultna zgrad. Prizori svjesne i namjerne zapuštenosti. Ovako su možda izgledale prostorije zgrada u Černobilu, prolazilo mi je kroz glavu dok sam šetala Vjesnikovim hodnicima, samo… Černobil su ljudi napustili u panici spašavajući gole živote", navela je u svojoj objavi na Facebooku.

Galerija 9 9 9 9

"A Vjesnik? U njemu kao da je vrijeme stalo, kao da je neki hitan redakcijski sastanak na jednom od katova jer pisaća mašina je još uvijek tu, zajedno s hrpetinom nervozno razbacanih papira. Na drugim pak katovima kao da je netko provalio u potrazi za dosjeima kojih se dokopalo neko spretno piskaralo razotkrivajući gradsku mafiju… Zadnje što biste pomislili tumarajući tim živopisnim hodnicima je da je moguće da se oni već desetljećima ne koriste i da je netko svjesno dozvolio ovakav nered i propadanje", smatra zastupnica.

Navela je i to da "simbol Zagreba nije uništio požar". "On je odavno uništen nebrigom vlasti, a sada ćemo tek s njega otpuhnuti pepeo, nažalost ovoga puta ne samo metaforički. Građani neka vide, i znaju, a moje pitanje ostaje samo jedno: 'Koliko je još takvih sličnih prostora i što se skriva iza njihovih vrata? Treba li i njih vatra očistiti ili će netko ipak nešto poduzeti?", zapitala se Selak Raspudić.