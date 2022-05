Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak se ponovno obrušio na ministra obrane Maria Banožića i poručio da bi trebao odletjeti iz Vlade. Ministar mu je odgovorio na društvenim mrežama.

Ministar obrane Mario Banožić poručio je da predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović već mjesecima manipulira Hrvatskom vojskom te da je presedan da imamo predsjednika RH koji javno pritišće saborske zastupnike.

"Osim što danima ''briljira'' izjavama o blokadi Finske i Švedske kojima ide na ruku Rusiji, a ujedno sramoti Hrvatsku i šteti Hrvatima u BiH, danas smo upoznali još jednu nekarakternu i nenormalnu crtu Zorana Milanovića.

Presedan je da imamo predsjednika RH koji javno pritišće saborske zastupnike, policiju i DORH da usmjerava svoje radnje i postupanja onako kako bi on to htio iz svojih političkih interesa. Sileći oporbu i nadležna tijela da se bave mojim postupanjem oko državnih nekretnina pokazuje da je ili patološki opsjednut sa mnom ili da je osobno involviran u hajku koju provodi nekoliko pojedinaca.

Već mjesecima Milanović manipulira Hrvatskom vojskom, koristeći je, baš kao i posljednje pokušaje utjecaja na DORH, u dnevnopolitičke svrhe.

Sve što je objavljeno u zapisniku govorio sam od prvoga dana, kada sam i sam otkrio javnosti da postoji zapisnik, upravo kako bih pokazao da sam želio postupati po zakonu. Tražio sam rješenje za sprječavanje višemilijunske štete Republici Hrvatskoj prouzročene neplaćanjem zakupnine, a za što je bio i pokrenut sudski spor te bi nasilno stupanje u posjed, odnosno pečaćenje, moglo ići u konačnici u korist korisniku prostora, a na štetu Državnog proračuna, što sam želio spriječiti", napisao je Banožić.

Predsjednik se ranije u petak obrušio na Banožića

"Jučer je objavljen jedan zapisnik iz Ministarstva Državne imovine gdje je Banožić maltretirao službenice da ne izbace iz prostora, ne zapečate prostor zakupaca. Nisu plaćali godinama....varalice.

On se zauzimao da im se omogući nastavak djelatnosti. Dakle ta razina gorljivosti kojim je Banožić pristupio...Da smo bili tako gorljivi 90-ih, Srbi ne bi došli do Dunava. Čovjek se ubio da zezne državu i da pomogne nekome tko vara državu. Šta takav čovjek radi na slobodi, a kamoli u Vladi? To je klasični kriminal...čovjek koji nema ni autoškolu...", izjavio je Milanović komentirajući Banožića.

"Taj je trebao odletjeti prvi, katastrofa je za Hrvatsku", dodao je.