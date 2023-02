Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić rekao je u srijedu u Lazu Bistričkom da nijedan dopis koji mu dođe neće ostati neodgovoren i bit će proslijeđen tamo gdje mora biti proslijeđen te dodao da tu nije riječ ni o zapošljavanju ni o uhljebljivanju.

Ministar Branko Bačić je u posjetu Krapinsko-zagorskoj županiji na sastanku o obnovi javnih i privatnih zgrada i kuća oštećenih potresom i obilasku gradilišta nove Područne škole Laz u Lazu Bistričkom. Komentirao je i aktualnu aferu s SMS-ovima i zapošljavanjem.

"Ja sam u međuvremenu dobio već niz poruka i te sam poruke proslijedio svojoj Upravi da ih uzmu u obzir i sada ako netko od tih doista bude obuhvaćen i doista u njegove stambene prostore uđu stradalnici, može me se na jednak način prozvati da trgujem utjecajem", rekao je ministar.

"Ako nemaš AP-a ili nekog iz HDZ-a da s direktorima za tebe nešto dogovori, posao nećeš dobiti"

Komentirajući napise pojedinih medija da je tijekom 2020. poslao poruku šefu splitske podružnice Hrvatskih šuma Ivanu Melvanu s imenima šestero ljudi, rekao je da je njemu "sve to malo i smiješno".

"Ne radi se o zapošljavanju ni o uhljebljivanju, kako se to želi reći. Radi se o tome da je jedan mjesni odbor na Korčuli koji je imao sve ljude uključene u protupožarnu zaštitu te iste ljude predložio da budu i te godine u protupožarnoj zaštiti", dodao je Bačić.

Ministrica Vučković o porukama: "Nisam tražila da se zaposli, moje pitanje bilo je primaju li pripravnike"

Ministar je odgovorio i na novinarsku primjedbu da su, osim njegovih, tu i poruke ministrice poljoprivrede Marije Vučković te na pitanje je li normalno da visoki dužnosnici na taj način utječu na zapošljavanje.

"Ne znam što se odnosi na kolegicu Vučković, nisam to iščitao, pogledao sam ono što se na mene odnosi. Na taj način ne utječem niti namjeravam utjecati na to da bi bilo koje tijelo koje o tome odlučuje radilo protiv zakona. To nikoga ne oslobađa odgovornosti", kazao je.

Novinare je zanimalo i očekuje li Bačić poziv institucija. "To je već duže vrijeme na institucijama. Ja sam uvijek na raspolaganju", rekao je Bačić.