Nakon oštrih reakcija na njegovu izjavu da misli kako se ne bi trebao zamarati svjedočanstvima seksualno zlostavljanih glumica, oglasio se predsjednik Zoran Milanović poručivši udruzi B.A.B.E. da nisu potrebne udruge koje ne dopuštaju drugačije razmišljanje od njihovog.

Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o reakcijama na svoju izjavu o ženama, točnije glumicama, koje su seksualno zlostavljane.

''Najoštrije osude zbog toga što imam stav i usudim ga se javno izreći, pa i objasniti, stigle su ovoga puta od udruge glupog i neduhovitog akronima B.A.B.E. Poput zaboravljivih holivudskih glumica - koje one sada brane od mene - predstavnice te udruge zaboraviše kako sam uvijek spreman reći ono u što sam uvjeren'', poručio je na svom Facebooku predsjednik.

Istaknuo je da u 20 godina svog javnog djelovanja provodi ''ono o čemu oni uglavnom samo galame'', a ne samo one stvari koje su političke isplative.

Najoštrije osude zbog toga što imam stav i usudim ga se javno izreći, pa i objasniti, stigle su ovoga puta od udruge... Posted by Zoran Milanović on Sunday, February 7, 2021

''Pogotovo ne educirajući se na kratkom valu njihove prigodne buke koja njima jamči naslovnice, a žrtvama spolnog uznemiravanja u Hrvatskoj ili ne donosi ništa ili ponekad šteti. Ne znam kakvu to laboratorijsku 'edukaciju' treba proći da bi se, valjda bez razmišljanja, pljeskalo svemu što B.A.B.E. kažu, ali znam da njihove holivudske (re)akcije neće riješiti problem spolnog uznemiravanja u Hrvatskoj.

Rekao sam i stojim kod toga da imamo problem o kojemu treba govoriti i treba potaknuti žene žrtve spolnog uznemiravanja da prokažu svakog, a pogotovo nasilnika koji to čini s pozicije moći svake vrste. Ono što nam ne treba su dogme udruga koje ne dopuštaju niti razmišljanje, a kamoli razgovor, drugačije od njihovog'', zaključio je predsjednik.

''Kada o tome zapomažu glumice...''

Niz je reakcija stigao nakon što je Milanović rekao da svjedočanstva zlostavljanih glumica ne vidi kao nešto što bi ga trebalo zanimati.

"Kada o tome zapomažu glumice koje iz kreveta ne izlaze za manje od pet milijuna dolara, to baš ne vidim kao nešto čime bi se trebao zanimati. Kada to rade žene koje su zaposlenice, službenice, majke ili mlađe kolegice u akademiji, to je problem. Jer znamo kako se u tim sustavima napreduje, to su sustavi u kojima se puno radi i malo zarađuje", izjavio je Milanović.

"Nije isto ako je netko razmažena zvijezda pa se nakon 30 godina sjetio nekih stvari nakon što mu je bankovni račun prsnuo kao jodna voda u Sisku ili to radi i govori neka djevojka ili žena koja pokušava probiti svoj put do svoje sretne zvijezde po istim pravilima kao i muškarci, a to ne može jer je nekakav… da ne kažem što, kinji i maltretira godinama", dodao je.

Iz udruge B.A.B.E. nakon toga su mu poručili da ga treba biti sram, dok se pravobraniteljica za ravnopravnost spolova o tome nije ni oglasila.