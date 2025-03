Bit će sunčano, u unutrašnjosti uz malu do umjerenu naoblaku i hladno. U Lici još ponegdje može biti i slabog snijega. Umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaka do olujna bura, postupno će slabjeti, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Najviša dnevna temperatura uglavnom od 2 do 7, na Jadranu između 8 i 12 stupnjeva Celzijusovih.



Pogledajte jutrošnje temperature u Hrvatskoj:

Temperature u Hrvatskoj 18. 3. 2025. u 7 h - 4 Foto: DHMZ

Temperature u Hrvatskoj 18. 3. 2025. u 7 h - 3 Foto: DHMZ

Temperature u Hrvatskoj 18. 3. 2025. u 7 h - 2 Foto: DHMZ

Temperature u Hrvatskoj 18. 3. 2025. u 7 h - 1 Foto: DHMZ

Kakvo nas vrijeme očekuje u ostatku utorka i idućih dana, pročitajte u prognozi Dnevnika Nove TV.

Pročitajte i ovo Dugo se na to čekalo Trump naredio objavu tisuća povjerljivih dokumenata: "Bit će jako zanimljivo"

Pročitajte i ovo U Hondurasu FOTO/VIDEO Srušio se avion: Poginulo sedam osoba, među njima i poznati glazbenik

Pročitajte i ovo Rat na Bliskom istoku VIDEO/FOTO Izrael silovito udario na Palestince: Stotine mrtvih, među njima ima mnogo djece