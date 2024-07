Orban pod Milanovićevom paljbom, nije štedio niti Plenkovića: "Kandidirao sam se da Hrvatsku zaštitim od njega"

Zoran Milanović je rekao u petak kako je Viktor Orban, koji je prije Moskve posjetio Kijev, želio pokazati da je on jedini koji može razgovarati s obje strane i istaknuo da on ne može predstavljati Europsku uniju u cjelini.

Na pitanje bi li on posjetio Kijev i Moskvu kao što je ovaj tjedan učinio mađarski premijer u svojstvu predsjedavajućeg Vijećem EU-a, Milanović je u intervjuu za RTL Danas rekao da on u Moskvu u ovom trenutku ne bi išao.

"Danas je Orban otišao u Moskvu. Orban ko Orban, poseban, spektakularan lik na svoj način i nije to trebao napraviti po meni, mada je dan ranije bio u Ukrajini. Ovo je samo jedna kratka ilustracija. Tamo je valjda trebao ići. Onda je otišao u Moskvu. Čak i ako time pokazuje da je on jedini koji može razgovarati s obje strane, on ustvari Europsku uniju ne može predstavljati. I tu je bio u pravu danas Charles Michel, Plenkovićev prijatelj i nekada i moj kolega", rekao je.

"U Moskvu ne bih išao iz niza razloga u ovom trenutku, ali Orban želi pokazati da je on jedini koji može razgovarati s obje strane. Vrlo interesantna poruka. Međutim, to vrijedi za predsjednicu Europske komisije koja ni od koga, niti jednim izborima nije izabrana, a recimo ode u ime Europske unije u Izrael dati podršku Izraelu u ovom groznom sukobu koji nije jednostavan i sigurno nije samo jedna strana kriva. Koga ona predstavlja? Nikoga. Sebe. Jednu grupu ljudi. Dakle, to vrijedi za Europu danas. U toj Europi danas nas nažalost vode ljudi i čovjek koji je potpuno blizak s tom ekipom gore, to je naša sudbina", rekao je.

To je po njegovu mišljenju, jedan od razloga zašto u Europi jačaju krajnje desne stranke jer ljudi ne prihvaćaju Europu u kojoj u ime svih građana odlučuje jedna šačica birokrata u Bruxellesu.

Milanović je rekao da na samit NATO-a u Washingtonu idući tjedan ide kao predsjednik Hrvatske sa stavom, sa stavom države koja ne želi sudjelovati u sukobima.

"Idem u Washington s nekakvim gardom. I kao predsjednik Hrvatske sa stavom, a ne Hrvatske koja je papagaj s posebnim potrebama, kojoj treba još dodatno šaptati što da ponovi, koja nema svog stava (...)", rekao je.

"Sa stavom države koja ne želi biti u tim sukobima. Ne treba biti, Hrvatski sabor je to jednom već odbio. Nadam se da neće biti potrebe da se i opet nateže oko toga hoće li Hrvatska sudjelovati u logistici, u špediciji. Što se mene kao vrhovnog zapovjednika tiče i vjerujem većine ljudi u Saboru, sada većine, neće. I mislim da je Plenković shvatio kakva je poruka", dodao je misleći na Ukrajinu.

Odgovorio je i zašto je objavio kandidaturu za drugi mandat na Pantovčaku.

"To je dužnost i moja je odluka da se natječem još jednom je odluka motivirana mojim dosadašnjim iskustvom, viđenjem onoga što se događa u Hrvatskoj, potrebe da se da se Hrvatska zaštiti od Plenkovićevog nasrtaja na sve institucije, ali i na sve opstrukcije Ustava, izbjegavanja sastajanja ustavnih tijela u koordinaciji vanjske politike i nacionalne sigurnosti, zadnji put je to bilo krajem 2021. godine. Zahvaljujem onima koji su me podržali do sada, prije svega SDP-u. To je stranka koja mi je, naravno, vrijednosno i u svakom drugom pogledu najbliža. Tu su i neki drugi, HSS, Reformisti. Bude li ih još bit će dobrodošli", kazao je.