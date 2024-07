Orban iznenada stigao u Kijev na razgovore sa Zelenskim: Jedna tema bit će ključna

Mađarski premijer Viktor Orban doputovao je u utorak u Kijev na razgovore s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o aktualnim pitanjima mađarsko-ukrajinskih odnosa, rekao je Orbanov predstavnik za medije.

Posjet Orbana, otvorenog kritičara zapadne vojne pomoći Ukrajini, dolazi dan nakon što je Mađarska preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem Europske unije.

