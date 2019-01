Milan Bandić svoje projekte predstavit će premijeru jer, tvrdi, nisu važni samo za građane Zagreba, već i Hrvatske. Neke Milan Bandić obećava već godinama, no nije ih ostvario. Zašto bi ih sada platila država, pitaju se gradonačelnici iz manjih gradova. Jer najveći grad ima daleko najveći proračun.

Milan Bandić i u nedjelju govori o važnosti svojih pet projekata. Oni su u interesu Zagreba, ali, uvjerava, i države.

''Neki govore o ucjenama, neki govore o kampanji. Ja ne znam što je ucjena ni kampanja. Neke smo počeli rješavati zajedno pa sam nezadovoljan tempom i dinamikom njihovog rješavanja, da pospješimo to rješavanje i nove koje trebamo usuglasiti'', rekao je Milan Bandić.

Želi požuriti projekt Imunološkog zavoda i dječju bolnicu u Blatu. No razgovarati i o projektu Zagreba na Savi koji obećava već godinama, o tračnici do zračne luke i 60 niskopodnih tramvaja. O detaljima ne želi.

''Rekao sam da ćemo s tim projekta izići koncem idućeg tjedna, pa ćemo o njima više'', kaže Bandić. No da to ne bi trebala plaćati država, smatra gradonačelnik Samobora, jer Zagreb ima najveći proračun.

''Trostruko više nego svi ostali gradovi zajedno. To je politička ucjena i to je pravi razlog okupljanja tog čudnovatog kljunaša koji se zove klub Milana Bandića'', rekao je Krešo Beljak, gradonačelnik Samobora.

Ostali nemaju toliko novca pa im često projekti stoje, ističe dopredsjednik Udruge gradova.

''Cijeli proces decentralizacije za koji se stalno zalažemo upravo na ovakvim stvarima se vidi koliko nedostaje jedan pravedniji raspored sredstava na razinu lokalnih samouprava'', kaže Renato Krulčić, gradonačelnik Pazina i dopredsjednik udruge gradova.

Šef zagrebačkog SDP-a kaže da Vlada treba podržati Bandićeve projekte. No, smatra, da to neće učiniti.

''Mislim da on nema snage ništa rješavati. Njega HDZ drži u gradskoj skupštini, nemojte to zaboraviti, spasio ga je od izbora u gradskoj skupštini i s te strane mislim da je to jedan performans'', kaže Gordan Maras, predsjednik zagrebačkog SDP-a.

Performans ili ne - svoje projekte premijeru Plenkoviću Bandić će predstavit idući tjedan.



