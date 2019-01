Predsjednik Vlade Andrej Plenković u nedjelju navečer je novinarima odgovarao na pitanja tijekom posjeta radionici o digitalizaciji javnih usluga. Što premijer kaže – Bandićevi prijedlozi ili prijevremeni izbori?

''Premijer, barem on to tako tvrdi, ne vidi vezu između te dvije stvari, odnosno rekao bih da on to nije poput predsjednika Sabora doživio kao ucjenu koalicijskog partnera Milana Bandića. Odgovarao je premijer i na pitanja o vukovarskom gradonačelniku Ivani Penavi. Kaže da je takvo ponašanje, kako je već i prije istaknuo nedopustivo te da Ivan Penava mora biti gradonačelnik svih Vukovaraca. Vidjet ćemo u konačnici s kojim će od dvojice gradonačelnika prije i lakše izaći na kraj'', izvijestio je Vjekoslav Đaić, reporter Dnevnika Nove TV.

''Što se tiče ovih pet projekata, nisu to neke nove ideje. Mi kroz dijalog o tom razgovaramo, u krajnjoj liniji Imunološki zavod je već dvije godine zajednički projekt Vlade i grada Zagreba, bolnica Blato također, postoje zaključci Vlade, ideja o tramvajskoj liniji od grada do zračne luke također nije nova. Tramvaji nisu korisni samo za Zagreb nego i za gospodarstvo. Što se tiče Zagreba na Savi, možemo i o tome razgovarati. Ja nisam doživio da je bilo kakav pristup tih pet ideja vezan za nekakvu dilemu - izbori ili pet projekata'', rekao je Andrej Plenković.

''Inače u ponedjeljak počinje zapravo radionica škole za javnu upravu i američkog Sveučilišta Harvard koja se održava uz potporu obitelji Lukšić koja je financirala brojne stipendiste. Tema digitalne radionice bit će zdravstvo, odnosno kako javne usluge u sustavu e-građani poboljšati, kako otkloniti zapreke i te usluge učiniti onime što bi one u konačnici trebale biti, a to je servis građanima. U sustavu e-građanin je oko 600.000 korisnika, dostupne su 54 usluge, izdano je oko dva milijuna digitalnih osobnih iskaznica, što znači da i dva milijuna građana ima izravan pristup tom sustavu'', izvijestio je Đaić.



