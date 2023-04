Još u utorak bit će dosta promjenljivo pa će prolazna sunčana razdoblja prekrivaiti oblaci i povremene oborine, osobito u drugom dijelu dana. Već u srijedu u većini će krajeva prevladavati sunčano ponegdje uz umjeren razvoj dnevne naoblake i prema vikendu ponovno sve toplije.

Atmosferski poremećaj koji nam je donio kišne, ponegdje i grmljavinske oblake u utorak će se sporo premještati prema jugoistoku Balkanskog poluotoka. Iza njega jačat će greben visokog tlaka zraka - pa u srijedu očekujemo stabilizaciju vremena.

U utorak ujutro u većini krajeva promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Još će u noći i ujutro ponegdje biti malo kiše i to prije svega na Sjevernom Jadranu i u istočnim predjelima. U unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, a najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno, većinom poslijepodne povremeno kiša, mjestimice i grmljavina. Vjetar ponegdje umjeren jugozapadni, krajem dana sjeverni. Najviša temperatura od 15 do 18 stupnjeva.

U istočnim predjelima promjenljivo, povremeno kiša, a u drugom dijelu dana moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne temperatura od 17 do 19 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu promjenljivo oblačno povremeno s kišom, osobito sredinom i u drugom dijelu dana kad će biti i lokalnih pljuskova i grmljavine. U gorju vjetar većinom slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, ponegdje na udare i jaka bura, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 10 do 14, a na Jadranu od 15 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo sa sunčanim razdobljima. Povremeno kiša osobito od sredine dana kad će lokalno biti izraženijih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab i umjeren promjenljiva smjera. Temperatura od 16 do 19 stupnjeva.

Od srijede u unutrašnjosti većinom sunčano, povremeno uz umjeren razvoj dnevne naoblake. Jutro svježe, a najviša temperatura u postupnom porastu.

Na Jadranu pretežno sunčano. U srijedu će puhati slaba i umjerena bura, u četvrtak zapadnjak i jugozapadnjak, a u petak jugoistočnjak. Najviša temperatura u postupnom porastu.

Prema sadašnjem prognostičkom materijalu u produženom razdoblju vikenda bit će ugodno toplo i barem djelomice sunčano. Povremeno može biti malo kiše i to prije svega u subotu i ponedjeljak.



