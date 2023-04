Ugodnu toplinu vikenda u ponedjeljak će nam ublažiti kišovito vrijeme s grmljavinom. Sredinom tjedna ipak će doći do smirivanja vremena.

U ponedjeljak posvuda očekujemo novo osvježenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ova kišna epizoda nastavit će se i u utorak kad će temperatura zraka još malo pasti. Sredinom tjedna stabilizacija vremena, a zatim prema slijedećem vikendu ponovno toplije.

U ponedjeljak će nam kišne i grmljavinske oblake donijeti ova atmosferska fronta koja će najprije zastati na Jadranu, a zatim sredinom tjedna odmaknuti na jugoistok kontinenta.

U noći i u ponedjeljak ujutro u većini krajeva promjenljivo s najviše oblaka na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima gdje će mjestimice biti kiše, a ponegdje i grmljavine. U zapadnim i središnjim predjelima zapuhat će umjeren, u gorju povremeno i jak jugozapadnjak, a na Jadranu većinom vrlo jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 12, a na Jadranu od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo i pretežno oblačno povremeno s kišom, osobito sredinom dana i poslijepodne kad će biti i lokalnih pljuskova i grmljavine. Puhat će umjeren, u gorju povremeno i jak jugozapadnjak koji će poslijepodne okrenuti na sjeverac. Najviša temperatura oko 18 stupnjeva.

U istočnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima osobito prijepodne. Uglavnom sredinom dana i poslijepodne povremeno kiša, a ponegdje pljuskovi i grmljavina. Prijepodne mjestimice umjeren jugozapadnjak, a navečer - vjetar će okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 16 na zapadu do 22 stupnja ponegdje na istoku.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu promjenljivo do pretežno oblačno povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Najviše kiše past će na širem riječkom području. Puhat će umjeren, u višem gorju i jak jugozapadnjak - koji će krajem dana okrenuti na sjeverni smjer. Na Jadranu umjeren na udare i jak jugozapadnjak i južni vjetar. Krajem dana zapuhat će bura. Najviša temperatura u gorskom području od 13 do 15, a na Jadranu od 15 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji također promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom u drugom dijelu dana povremeno kiša te lokalni pljuskovi i grmljavina, a moguće su i nevere. Puhat će jako i vrlo jako jugo, a poslijepodne ponegdje i sjeverozapadnjak. Temperatura od 17 do 20 stupnjeva.

U utorak u unutrašnjosti promjenjivo mjestimice kišom, a zatim djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Ujutro svježije, osobito u četvrtak.

Na Jadranu u utorak nestabilno mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, zatim djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će umjerena i jaka, u srijedu ponegdje na udare i olujna bura. Jedino će još u utorak na južnom Jadranu biti juga.

Po svemu sudeći, prema kraju tjedna ponovno toplije, a za vikend opet nestabilnije.

