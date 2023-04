S gotovo mjesec dana zakašnjenja, napokon je posvuda toplo. Veći dio travnja vrijeme je bilo primjerenije ožujku, no pomalo se ipak pomičemo prema onim pravim proljetnim temperaturama. U subotu 20-ak stupnjeva u gotovo cijeloj zemlji, a meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja otkriva što nas čeka dalje.

I u nedjelju i ponedjeljak zadržat će se vrlo toplo, pa i za kratki rukav, nakon čega nam slijedi kišovitije i svježije vrijeme sredinom sljedećeg tjedna. Teško da će nam zimske jakne i debeli džemperi do jeseni više trebati, no vrijeme još nije ni za ljetnu odjeću, a poglavito u večernjim satima kad ipak treba imati nešto za prebaciti preko ramena. Isto tako, u pojedine dane, može zatrebati dugi rukav i laganija proljetna jakna.



Evo i zašto. Iako će Azorska anticiklona narednih mjeseci postajati sve jača i temperatura pod utjecajem tople zračne mase s juga sve viša, povremeni prodori svježine sa sjevera, vrijeme će, uglavnom na kratko činiti hladnijim. Sutra i prekosutra stoga prvo toplo sa Sredozemlja, potom uz promjenu vremena i prodor vlažnog, nestabilnog zraka sredinom tjedna svježije.



Evo kako će izgledati nedjeljno jutro. U većini krajeva u početku će prevladavati sunčano, s tim da će se sa zapada postupno skupljati oblaci, pa tako već prijepodne mjestimice, prije sve na sjevernom Jadranu i u gorju može biti i promjenjive naoblake. Zapuhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura će biti na kopnu od 5 do 9, a na moru većinom od 11 do 15 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj, tu i tamo više oblaka, mada će još biti i dosta sunca. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar uz koji će temperatura biti najčešće između 22 i 24 stupnja.



U Slavoniji i Baranji veći dio dana prevladavat će sunčano. Porast naoblake, tek krajem dana. Mjestimice umjeren jugoistočnjak, a i ovdje toplo: temperatura od 21 do 24 stupnja.



Nešto promjenjivije ipak na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Uglavnom izmjena sunca i oblaka tijekom dana, kojih će prema večeri biti više pa je uz obalu moguć poneki pljusak, a u gorju možda malo kiše. Puhat će većinom umjeren, uglavnom u Gorskom kotaru i vrlo jak jugozapadnjak, a na moru ponegdje i jugo. Dvadesetak stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana očekujemo i na ovom području.



U Dalmaciji će u nedjelju prevladavati sunčano, poslijepodne i navečer na sjeveru regije i u zaleđu ponegdje uz više oblaka. Puhat će umjereno jugo i jugozapadni vjetar, no prema kraju dana će jačati najavljujući tako i skoru promjenu vremena. Temperatura, većinom od 21 do 24 stupnja.



U ponedjeljak i utorak potom promjenjivo i pretežno oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Smirivanje vremena slijedi krajem dana pa će u srijedu već biti suho i djelomice sunčano. Uz jak jugozapadnjak u ponedjeljak još i vrlo toplo, a onda okretanjem vjetra na sjeverni te uz dotok hladnijeg zraka s Europskog kontinenta, u utorak i srijedu i kod nas će osvježiti. Ne za zimsku jaknu, ali svakako za dugi rukav i odijelo.



I na Jadranu u prva dva dana sljedećeg tjedna promjenjivo i nestabilno, ovdje mjestimice i uz izraženije pljuskove praćene grmljavinom. U srijedu potom, djelomice sunčano. Puhat će jako, ponegdje i olujno jugo, pa jugozapadnjak, a u utorak već na sjevernom dijelu bura. Sredinom tjedna burno i svježije bit će duž cijele obale.



Nakon pogoršanja u prvoj polovici tjedna, u drugoj će vrijeme ponovno biti stabilnije, većinom sunčano i razmjerno toplo. Nakon kiše, sunce, ali i bujanje prirode. Koncentracija peludi breze je umjerena, njezino vrijeme polako prolazi, no zato je visoka koncentracija peludi hrasta, a na moru ponegdje i čempresa. Pomalo kreću i trave. Alergičnima će zato ova kiša početkom tjedna malo pomoći.

