Vrijeme će se naglo promijeniti, a moguć je i snijeg: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Dolaskom osjetno hladnijeg, vlažnog oceanskog zraka prvo nad Alpe, u noći sa četvrtka na petak će se zavrtjeti i ciklona koja će nam već u petak donijeti značajno pogoršanje vremena. Srećom u subotu odmiče dalje pa nam je vrijeme za vikend već povoljnije. Za razliku od iznadprosječne topline ovih dana, od vikenda se ponovno vraćamo i u pravi zimski režim. Sljedeći tjedan opet hladnije.



Očekuje nas u većini krajeva oblačno i kišovito jutro. Na Jadranu i u predjelima uz Jadran će oborina pri tom biti obilnija, dok su u Dalmaciji mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. U Gorskoj Hrvatskoj će kiša već u petak prelaziti u snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Puhat će umjeren, ponegdje jak vjetar sa sjevera. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu već ujutro u okretanju na jaku buru s olujnim i orkanskim udarima. Temperatura na kopnu oko 4, u gorju niža, a na moru između 6 i 10 stupnjeva.

Oblačno i kišovito u unutrašnjosti i poslijepodne, uz postupno smirivanje vremena. Prestanak oborina: prema kraju dana, počevši sa sjeverozapada. Puhat će sjeveroistočnjak i sjeverac uz koji temperatura neće previše porasti u odnosu na jutro. Bit će oko 6, 7 stupnjeva. Navečer osjetno hladnije.



Prestanak kiše u Slavoniju i Baranju stiže nešto kasnije, a u noći na subotu će se i razvedravati pa i Slavonce potom očekuje vedro i vrlo hladno subotnje jutro. Sutra pak kiša i temperatura oko 6 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu oborina bi trebalo biti manje kako dan bude odmicao: u gorju manje snijega, a na moru kiše. Puhat će jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Temperatura sutra u gorju oko 5, a na sjevernom Jadranu još prijepodne 11 stupnjeva, potom hladnije.



U Dalmaciji i poslijepodne može biti jačih pljuskova, na krajnjem jugu i prema večeri, no oborine će i ovdje postupno prestajati. Do večeri će se jaka bura s olujnim udarima proširiti na cijelu obalu. Dnevna temperatura oko 15 stupnjeva, potom i ovdje zahladnjenje. Sukus dana bio bi, na moru lokalno i 50ak litara kiše, a u gorju 5 do 20 centimetara novog snijega.

Tri dana kopno

U subotu će prevladavati sunčano. U nedjelju promjenjivije, a krajem dana može pasti i malo kiše ili snijega. Oborine će biti češće u noći na ponedjeljak i ponedjeljak prijepodne, osobito u Posavini i prema istoku zemlje gdje bi, prema trenutnim prognostičkim izračunima i Božić mogao biti bijel. Temperatura na kopnu sljedećih dana, oko 5 stupnjeva ili niža, a noći i jutra, ispod nule.y

Tri dana more

I na moru će u subotu prevladavati sunčano, osim nešto naoblake još u početku na krajnjem jugu. U nedjelju isto dosta sunca, osobito u Dalmaciji, dok će se na sjeveru poslijepodne naoblačiti, a krajem dana bi već moglo biti i malo kiše. To je vezano uz novu promjenu vremena i kišu koja nam na Jadran stiže u ponedjeljak. Jaka bura će u subotu oslabjeti, u nedjelju će okrenuti na jugo koje će jačati, a već u ponedjeljak vjetar će ponovno promijeniti smjer, na sjeverozapadni, pa tramontanu i buru. Svježije i na moru, osobito uz vjetar.



Sljedeći tjedan, promjenjivo i hladnije, povremeno s oborinama. Moguć je i snijeg.

