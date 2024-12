Stiže novo pogoršanje vremena: Gdje možemo očekivati snježni pokrivač, otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Sa zapada stiže nova fronta. Trenutno je još dosta daleko od Hrvatske, no brzo se priblIžava. Svojom glavninom će djelovati na nas u petak, iako će već u četvrtak postati jasno da se vrijeme pomalo kvari.



U Istri, Primorju i Gorskoj Hrvatskoj ujutro će biti potpuno oblačno, no u tom prvom dijelu dana samo rijetko može pasti malo kiše. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno pri čemu će više sunca biti na jugu, a više oblaka na sjeveru.

U nizinama unutrašnjosti bit će sumaglice i magle, no manje nego u srijedu. Ubrzo će se razvedravati, uz sve više sunca. Vjetar će ujutro još većinom biti slab, na kopnu jugozapadni, na moru jugo, no i jedan i drugi će jačati prema sredini dana, pa će već prijepodne u Gorskom kotaru puhati jako. Najniža temperatura bit će oko nule, a na obali od 7 do 9.



U središnjoj će Hrvatskoj sredinom dana biti sunčano. No zatim će ubrzo, sa zapada stizati novi oblaci, pa će poslijepodne biti sve oblačnije. Uz to, dan će biti vjetrovit, jugozapadnjak će u popodnevnim satima ojačati na umjeren, a u Međimurju i Zagorju i jak do olujan. No bit će toplo, zbog tog južnog strujanja, oko 11 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu magla i niski oblaci lokalno se mogu malo dulje zadržati. No, tijekom prijepodneva će se razvedriti pa će poslijepodne biti većinom sunčano. Jugozapadni vjetar ovdje će biti slab, i bit će ugodno, s temperaturom između 10 i 12 Celzijevih stupnjeva.



U Istri, Primorju i Gorskoj Hrvatskoj potpuno oblačan dan. Pri tome, od podneva raste mogućnost za kišu, osobito na Kvarneru te u Gorskom kotaru. Na moru će puhati jugo, uglavnom slabo do umjereno, tek će navečer jačati na jako, dok će u gorju biti znatno vjetrovitije - puhat će jak i olujan jugozapadnjak. Temperatura između 10 i 14, a u gorju oko 9.



U Dalmaciji će u drugom dijelu dana biti oblačnije nego ujutro, uglavnom pretežno oblačno, uz više sunčanih razdoblja na jugu. Rijetko može pasti malo kiše, na otocima kratak pljusak. Jugo će jačati na umjereno, a temperatura će biti između 13 i 15. Samo u unutrašnjosti malo niža.

Vrijeme idućih dana

U petak je na kopnu glavnina pogoršanja. Bit će oblačno i vjetrovito, često s kišom, osobito u prvom dijelu dana. U Gorskoj Hrvatskoj padat će snijeg, uz stvaranje novog pokrivača. U subotu većinom sunčano, no već u nedjelju novo naoblačenje, krajem dana mjestimice uz kišu. S ovim pogoršanjem u petak, osjetno će zahladnjeti.



Na Jadranu će u petak pasti obilnija kiša, mjestimice uz Izražene pljuskove. Zatim navečer prestanak oborine i razvedravanje, pa će u subotu biti sunčano. Ipak, već u nedjelju i ovdje novo naoblačenje, navečer uz kišu. U petak će jugo okrenuti na olujnu i orkansku buru, i to već ujutro na sjeveru. U subotu će bura još biti jaka, iako će postupno slabjeti, a u nedjelju će ponovno zapuhati jugo. Temperatura će se i na obali osjetno sniziti od petka.



U četvrtak ćemo imati više oblaka nego u srijedu, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici gdje već može pasti malo kiše. Jugo i jugozapadnjak će oko podneva početi jačati, pa će dan biti vjetrovit. Onda u noći na petak pogoršanje. Kiša će zahvatiti cijelu zemlju, povremeno će padati jako. Jugo će u petak okrenuti na buru, i kako će biti sve hladnije, kiša će u gorju prijeći u snijeg. Ipak, to je pogoršanje relativno kratkog vijeka, već ćemo u subotu ponovno imati više sunca.

