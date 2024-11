Gradonačelnik prevario HGSS-ovce za desetke tisuća eura? Kako je zapeo dubrovački Camino

Trebao je to biti hrvatski Camino po uzoru na onaj španjolski, no umjesto velebnog projekta, teške prozivke. Grad Dubrovnik u suradnji s općinama iz BiH krenuo je u uređenje 120 kilometara hodočasničkih staza do Međugorja, a angažirali su i članove HGSS-a.

Do nesuglasica je došlo oko novca. Kako piše portal Telegram, društva iz susjedstva su ogorčena jer obećana sredstva za opremu nikad nisu dobili, a to tvrde i u odgovoru na upit Dnevnika Nove TV.

"Grad Dubrovnik, odnosno voditelj projekta, obećao je više puta nabavu opreme koju bi koristili u slučaju potrebe nakon otvaranja projekta, a koja je neophodna kako bi se moglo djelovati u slučaju bilo kakve potrebe na navedenom terenu", stoji u očitovanje HGSS-a Čapljina.



Kažu da su dogovorili s Gradom Dubrovnikom da im se nabavi oprema u vrijednosti po 50.000 eura za održavanje trase. Osim njih, u pripremi terena sudjelovala su i planinarska društva Brotnjo i Snježnica.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković sve demantira: "Ja s nikim nisam ništa ni dogovorio osim s načelnicima općina pa zašto bih ja nekoga prevario. Sve obaveze koje je Grad Dubrovnik preuzeo na sebe ispoštovao je od početka do kraja."

HGSS novac nije dobio, ali zato jest župa iz Hrasnog koja nije na ruti već na dva kilometra udaljenosti. Dodijeljeno im je 40.000 eura za uređenje. Franković pojašnjava da su se nadali europskim sredstvima kako bi društva nagradili za doprinos, no na natječaju nisu prošli.



"Svi su očekivali da će dobiti neki novac. Međutim, nažalost, ne našom krivnjom mi nismo prošli na tom projektu što ne znači da na nekom idućem nećemo proći", poručio je dubrovački gradonačelnik.



Ruta je trebala početi kod Benediktinskog samostana svetog Jakova. Sve se najavljivalo za svibanj, odgođeno je za rujan, potom i za listopad. Evo nas u studenome, a projekt još uvijek nije zaživio.



"Čekali smo završetak izrade aplikacije. Zadnjih mjesec dana čekamo da se četiri općine dogovore tko će biti koordinatori za sve informacije koje su bitne putnicima i hodočasnicima”, izjavio je Goran Cvjetinović, koordinator projekta Camino Dubrovnik.

Inače, dosad su iz Grada Dubrovnika za ovaj projekt izdvojili oko 150.000 eura, a nešto više od pola otišlo je za aplikaciju. Još nije poznat točan datum kad bi projekt mogao zaživjeti.

"Mi se i dalje nadamo da će to biti u ovom mjesecu. Oni samo trebaju reći imena i trebamo još jedan sastanak održati. Aplikacija je spremna, samo ukucate imena osoba i kontakte koje će to raditi s njihove strane i to je gotovo”, kaže Cvjetinović.

Iz dubrovačkog HGSS-a trebali su dati izjavu, no otkazali su je i poručili kako će se sastati Izvršni odbor te da će nakon toga uputiti očitovanje medijima o cijelom slučaju.

