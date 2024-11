Neki su morali obustaviti štrajk: "Primili smo silne prijetnje. Radili smo dan i noć i pljeskalo nam se, a sada se na nas ide đonom"

Dan treći - zdravstveni djelatnici su u štrajku, a rade punom parom jer obrađuju hitne pacijente, a u srijedu su hitni - svi.



"Opstrukcija štrajka je u svim pogledima, pacijenti koji su hitni i nisu hitni zadani su kao hitni. Mi tu ne možemo ništa napraviti, radimo pacijente i radit ćemo ih i dalje. Jedina je poruka da se javi ministar za razgovor jer naše struke nisu prepoznate", rekao je Ivan Šantek, prvostupnik radiološke tehnologije.

Do 10 sati odradili su CT-a i preko norme. Nezadovoljni svojim koeficijentima i naknadama, pred bolnicom od ministra traže samo jedno.

"Poruka ministru Viliju Berošu jest da i dalje čekamo poziv. On uporno provlači u medijima da je otvoren za dijalog, a treći je dan i taj poziv nismo dobili", upozorio je Damir Draguljić, prvostupnik radiološke tehnologije.



I iz splitskog KBC-a od Beroša traže rješenje.

"Pozivam cijenjenog ministra da čitavu priču čim prije završimo i da se nađe zajednički jezik između Sindikata Zajedno i Ministarstva", poručio je Darko Golo, inženjer na Zavodu za dijagnostičku radiologiju i intervencijsku radiologiju.



Beroš im je iz Osijeka na kraju ipak odgovorio na zahtjev. "Ponovno smo zaprimili zahtjev za razgovor i mi ćemo ih u četvrtak primiti. Međutim, Ministarstvo zdravstva nema mandat za rješavanje ovog problema. I jedan neizvršen pregled je previše, nema mjesta za ucjenu niti za štrajk."



Počinju i pregovori oko kolektivnih ugovora, a nezadovoljni sindikati traže i povećanje osnovice za 20 posto. Strahuju da uskoro mladi to neće htjeti raditi.



"Petero je kolega s radioterapije od ožujka dalo otkaz, ostaju nam nepopunjena mjesta i u kratkom roku neće imati tko raditi", rekla je Ivanka Herman, inženjerka.

Radiološki tehnolozi, laboranti i dio medicinskih sestara danima upozoravaju na to kako su zaboravljeni, a bez njih liječnici ne mogu.

"Radimo uvijek više od normativa, radimo sigurno tri puta više. Sve počinje i završava s nama, kompletna radiološka dijagnostika", poručio je Draguljić.



Imaju i podršku kolega. "Naši radiolozi razumiju da su nam primanja skromna i da je došlo do nelogičnosti u odabiru koeficijenta i da su uvjeti rada koje smo prije imali nestali", dodala je Herman.



O svemu tome trebali bi razgovarati s Berošem u četiri oka.

Štrajk su obustavili i djelatnici saniteta. Županijskom sudu u Zagrebu stiglo je pet tužbi od Zavoda za javnu medicinu protiv Sindikata Zajedno. Stigla je i jedna tužba od Republike Hrvatske, koja želi utvrditi nezakonitost štrajka i obustavu. Iz Koprivničko-križevačke hitne jedna je tužba povučena jer je ondje došlo do obustave štrajka.

Reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković o cijeloj je situaciji razgovarala s Vladimirom Markušem, voditeljem Odjela saniteta iz Sindikata Zajedno.

"Štrajk smo obustavili zbog silnih prijetnji prema djelatnicima saniteta i u utorak se počelo pisati opomene pred otkaz ako se nastavi sa štrajkom. Nismo htjeli dalje izlagati svoje članove i vozače torturi i psihičkom pritisku. Zaustavili smo štrajk i uveli mjeru rada po zakonu. Strogo poštivanje Pravilnika o sanitetskom prijevozu, Pravilnika o zaštiti na radu i propisa sigurnosti i prometa na cesti", objasnio je Markuš te dodao da se ne radi o bijelom štrajku, nego isključivo o radu po zakonu.

Objašnjava da njihove mjere znače da vozači saniteta više neće sami obavljati sanitetsku djelatnost prijevoza pacijenata jer u vozilu, po zakonu, mora biti i medicinsko osoblje.

"Mi smo dosad imali velik broj prijevoza koje smo u većini slučajeva sami odrađivali, dakle to po zakonu ne smijemo. Pacijent za vrijeme transporta mora biti pod nadzorom medicinske sestre ili tehničara u sanitetu. Kada smo to radili, bili smo vozači, a u bolnici smo glumili medicinsku sestru ili tehničara, vozili pacijenta u kolicima, upisivali ga u šalter te govorili o njihovim dijagnozama, a to nije naš posao", upozorio je Markuš.

Istaknuo je da od Beroša očekuju da "ne ide đonom na svoje djelatnike" koji se bore za svoja prava: "Zato što je netko traljavo odradio svoj posao u Ministarstvu zdravstva, gdje nisu dobro izračunati posebni uvjeti rada, došlo je do anomalije u izračunu koeficijenata te se sada ide na njih đonom. Za vrijeme korone odrađivali smo posao i nismo pitali koliko treba raditi, radili smo dan i noć i pljeskalo nam se, a sada se na nas ide đonom."

