Iako je ljeto, pa čak i ono bablje, već daleko za nama članovi obitelji Maršanić organizirali su mirni prosvjed "Ljeto na okretištu Prečko" kojim žele ukazati na "licemjerje" gradske vlasti.

Maršanići, koji su početkom listopada ogradili tramvajsku prugu zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa s Gradom, kažu da grad izdvaja miljune za propale projekte kao što je Ljeto na Savi, istovremeno ignorirajući probleme malog čovjeka. Ovog puta nisu blokirali prugu već su uz nju postavili suncobrane i wc školjku uz koju se građani mogu slikati. Okupljenima su za okrjepu dijelili topli čaj. Desetak minuta prije početka prosvjeda poručili su kako je već sada pristiglo više ljudi nego na Ljetu na Savi.

Na okretištu se okupilo stotinjak ljudi, a stigle su i policijske snage. Građani koji pružaju podršku Maršanićima uzvikuju "Oteto prokleto" i "Svi smo mi Maršanići".

"Ljeto na okretištu Prečko" došao je podržati i predsjednički kandidat, redatelj Dario Juričan koji se neko vrijeme zvao Milan Bandić.

"To je jedan miran prosvjed kojim želimo opet ukazati na problem koji i dalje stoji, koji nije riješen. Dosta ljudi ima sličnih problema, međutim, ništa se ne događa. Želim potaknuti i druge da ukažu na svoje probleme.", rekao nam je Mladen Maršanić i istaknuo da su pregovori na mrtvoj točki.

"Grad stoji na svojim pozicijama, mi nudimo dvije opcije. Ako se ne možemo dogovoriti oko prodaje, ok, ne možemo, ali idemo onda u najam. Mi kao vlasnici zemlje nudimo Gradu najam pa idemo dalje, uopće nema problema. Ako ne može ni to, izmjestite tračnice i sve oke. Ali, ne samo da nema dogovora, nego čak imamo i prijetnje da će nas izvlastiti. Kako bi to bilo moguće, uopće mi nije jasno", ističe Maršanić i dodaje da zato moraju nastaviti na ovakav način kako bi se nešto promijenilo.

Sutra će na sastanak u Grad na kojima će predočiti dokumente.

"Pozvani su i DORH i USKOK da sudjeluju u tome i da vidi o čemu se govori pa se možda stvar pokrene ka rješenju", kaže Maršanić i dodaje kako izgleda da ovakvo stanje odgovara Gradu.

Goran Husić, opunomoćenik obitelji Maršanić i Ivan Kos, organizator prosvjeda te unuk suvlasnice zemljišta Mirjane Kos zahvalili su svima što su došli te dodali da su dokazali kako se može okupiti 50 ljudi za manje od 13 milijuna kuna, koliko je koštalo Ljeto na Savi.

Husić je rekao da su na sastanku na kojem su trebali razgovarati o najmu, dobili samo prijetnje, a snimku ni zapisnik sastanka nisu dobili.

Prvih pola sata prosvjeda tramvaji nisu vozili do okretišta Prečko.

"Tramvajska linija 5 vozi do Savske ceste i zatim skreće na zapadni kolodvor, dok linija 17 Ulicom grada Vukovara nastavlja do Heinzelove. Dio tramvajskih kapaciteta putnike prevozi od Savskog mosta do Prečkog", piše na stranicama ZET-a koji je MUP-u poslao dopis s naslovom "HITNO !!! HITNO !!! HITNO!!! prijeti blokada tramvajskog prometa" u kojem preispituju odluku Ministarstva unutarnjih poslova da građanima odobri okupljanje.

