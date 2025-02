Jeste li znali? Najveći otok na svijetu alarmatnom brzinom ostaje bez leda

Porast stakleničkih plinova i globalne temperature tope alarmantnom brzinom glečere na Grenlandu. Nedavne studije iz Sveučilišta u Liègeu otkrivaju šokantne razmjere tog procesa.

Projekcije klimatskih modela potvrđuju ogroman gubitak leda na Grenlandu, što ubrzava porast razine mora. Grenland sada godišnje doprinosi globalnom porastu razine mora za 0.6 mm.

Ako se emisije stakleničkih plinova nastave ovom dinamikom, ovaj bi doprinos do 2100. mogao doseći i do jedan metar, jer bi ledena ploča Grenlanda mogla do kraja stoljeća svake godine gubiti od 964 do 1735 gigatona leda.

To bi zasigurno ugrozilo milijune života u obalnim područjima diljem svijeta, izloženim već sada povećanom riziku od poplava i potapanja.

Pročitajte i ovo Stao pred novinare Hajdaš Dončić pozvao građane da glasaju za HSP i najavio inicijativu protiv Turudića: "Vidjet ćemo hoće li se junačine odazvati"

Pročitajte i ovo "Uništavaju društvo iznutra" VIDEO Putin poslao upozorenje Europi: "Pokušavaju nas sabotirati..."