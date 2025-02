Nobilo odgovorio na prozivke zbog skupa u BiH: "Dodik me zamolio da se obratim, a zbog Trumpa će se raspetljati jedan problem"

Anto Nobilo, odvjetnik Milorada Dodika, je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Mateom Ćorić Brunović komentirao prozivke koje su uslijedile nakon što je sudjelovao na skupu potpore Dodiku. Skup je održan nakon što je Dodik nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora zbog nepoštovanja odluka visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta.

"U čemu je problem? Zar odvjetnik ne smije doći na politički skup? Upitno je jesam li održao politički govor jer sam se više držao moje ocjene je li suđenje bilo pošteno ili ne. Tek sam na kraju uputio dvije ili tri rečenice koje bi mogle biti ocijenjene kao političke", rekao je Nobilo.

"Milorad Dodik je moj klijent i on me zamolio da se obratim javnosti. To je to. Ne vidim zašto odvjetnik ne bi mogao nastupiti na političkom skupu", dodao je.

Anto Nobilo - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Ćorić Brunović je podsjetila na njegovu izjavu da Bosnom i Hercegovinom 30 godina vladaju stranci te je upitala Nobila znači li to da Predsjedništvo BiH nema vlast.

"Apsolutno ne. BiH nije suverena država, nego je nešto u rangu protektorata. Visoki predstavnik može donositi zakone, mijenjati odluke, a čak i u Ustavnom sudu BiH sjede strani suci. Prema tome, ne postoji zemlja u svijetu koja skoro 30 godina nakon rata ima status protektorata. Obično nakon velikih ratova stranci upravljaju ili savjetuju jednu do tri godine, maksimalno pet, ali ne 30", poručio je odvjetnik.

"Dat ću vam primjer Njemačke. Nakon Drugog svjetskog rata, nakon svih strahota nacista, američki general je Njemačkom vladao od 1945. do 1949., kada su se održali izbori i vlada njemačke je počela upravljati Njemačkom. To je ozbiljan problem", podsjetio je.

Anto Nobilo - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Visoki predstavnik prema Daytonskom sporazumu, nastavio je Nobilo, nema ovlasti koje je sebi pripisao.

"On nema zakonodavne ovlasti, a on je nama u ovom postupku bio problem jer je donio kazneni zakon po kojem se sudilo Dodiku. On je taj zakon donio točno namijenjen za Dodika. Osim toga, Christian Schmidt nije imenovan u skladu s predviđenom procedurom. To jest, Vijeće sigurnosti ga nije imenovalo jer su za njega Kina i Rusija odbile glasati tako da je on došao tamo bez propisanog imenovanja", rekao je.

Upitan je i o porukama Dodika, koji je rekao ljudima da zovu policiju kada vide Schmidta i da zaslužuje da ga se kamenjem isprati.

"To je njihov folklor i ja to ne komentiram. Ja stojim samo iza svojih izjava", poručio je te rekao da je Schmidt veća prijetnja za BiH od Dodika.

"Držim da u BiH nisu problem ni Srbi ni Bošnjaci ni Hrvati – jer bi se oni odavno dogovorili – nego stranci koji svađaju narode kako bi što dulje bili tamo i kako bi, što će se uskoro vidjeti, od toga imali velike financijske koristi. U zadnje četiri godine je nestalo otprilike 200 milijuna eura koje su bile namijenjeni BiH iz sredstava USAID-a. Donald Trump je otvorio taj problem i to će se uskoro raspetljati", zaključio je Nobilo.

Pročitajte i ovo direktno u centre "Rusi nisu baš bili oprezni": Snimke otkrile kako su tisuće vojnika došle u Rusiju

Pročitajte i ovo rješenje za Ukrajinu Iz Moskve stigao jasan odgovor Trumpu: "O tome se ne može pregovarati!"