Ostalo je malo vremena za odluku o porezu: Razlike mogu biti velike, a jedan gradonačelnik tvrdi da ga neće ni uvesti

Oni koji se u Kašteli bave kratkoročnim najmom mogu odahnuti jer će porez na nekretnine ondje biti najniži mogući – 60 centi po kvadratu.

"Mi smo grad koji rastemo u turizmu. Svake godine imamo sve bolje i bolje brojke, glavna grana je turizam i ne želimo stvarati dodatno opterećenje iznajmljivačima", rekao je Denis Ivanović, gradonačelnik Kaštela.

Zato u budućnosti ne vide da će se to mijenjati.

"Mislim da će ova cijena ostati ista jer imamo stabilan proračun i pokrivamo sve zacrtane projekte", objasnio je Ivanović.

Negdje će biti 60 centi, a kod drugih 8 eura po kvadratu. Ova najviša moguća stopa poreza bit će, primjerice, u Umagu.

Negdje se ništa ne mijenja

Koliko će gdje biti gradovi i općine morali su odlučiti do kraja mjeseca. Zato se o tome u Rijeci odlučilo u četvrtak te će ondje sve zapravo ostati isto jer novi porez na nekretnine mijenja dosadašnji porez na kuće za odmor. U Rijeci je to 5 eura po kvadratu.

"Smatramo da je država brzopleto donijela zakonsko rješenje i vidjet ćemo kako će to sve skupa funkcionirati u praksi i kako će se na terenu određivati: Koristi li se neka nekretnina ili ne? Je li u dugoročnom najmu? Tu je potrebno angažirati i Poreznu upravu i neke druge institucije", poručio je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.

I u Zagrebu ostaje isti iznos, ali oni gradovi koji porez na kuće za odmor nisu imali sada ipak moraju uvesti novi porez – barem po najnižoj stopi od 60 centi. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj ne želi, kako kaže, novi harač.

"Ja kao gradonačelnik to neću predložiti i to nećemo uvesti. Protivim se porezu na nekretnine, a kako će oni uvesti tu stopu od 0,6 eura – to ni oni sami ne znaju", ustvrdio je.

Raste i paušalni porez koji će ovisiti o razvijenosti mjesta, a kretat će se od 20 do 300 eura po krevetu. U velikom broju gradova iznosit će 100 eura.

