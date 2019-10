Maršanići su početkom mjeseca ogradili okretište tramvaja u Prečkom kako bi skrenuli pozornost na to da se Grad Zagreb već godinama koristi njihovim zemljištem. Nakon incidenta uspjeli su dobiti sastanak na kojem im je ponuđena otkupna cijena iz 1996. godine. To su odbili.

Obitelj Maršanić iz Prečkog koja je u sporu s Gradom Zagrebom zbog zemljišta na kojem se nalazi okretište tramvaja u tom kvartu najavljuje prosvjed za srijedu 30. listopada.

"Službeno je, dobili smo dozvolu", kazao nam je Mladen Maršanić, koji kaže da obitelj neće odustati iako Grad pokušava pokrenuti nove upravne postupke, a u međuvremenu je status quo isti.

"Ne želimo incident, ne želimo sukob. To ne dolazi u obzir, ali ne mislimo odustati", rekao je Maršanić za DNEVNIK.hr.



Maršanići su na svoj problem skrenuli pažnju javnosti kad su ogradili okretište početkom mjeseca. Gradske vlasti ogradu su uklonile i otad na zemljištu Maršanića dežuraju gradski zaštitari. Nakon tog događaja Grad ih je primio na sastanak te su im ponudili isplatu naknade po cijeni utvrđenoj 1996. godine. Obitelj Maršanić smatra da je taj iznos prenizak i da bi se trebale gledati današnje cijene.

"Oni ne razumiju da su nam tu cifru mogli ponuditi kao naknadu 1996., kad je postupak trajao, pa sve do veljače ove godine kad je presuda u našu korist postala pravomoćna. No obitelj Maršanić sad je vlasnik zemljišta i oni to mogu samo kupiti i za to ponuditi tržišnu vrijednost. No mi ih ne tjeramo. Ako neće oni, prodat ćemo ga nekoj građevinskoj tvrtki pa neka tamo grade zgrade", kaže Goran Husić, njihov opunomoćenik, i dodaje da Grad samo kupuje vrijeme.

Prosvjed u srijedu nosi naziv Ljeto na okretištu Prečko, a obitelj u pozivu na prosvjed pita građane može li jedna obitelj okupiti više od 50 ljudi za manje od 13 milijuna kuna.

"Mirnim prosvjedom i javnim okupljanjem obitelj Maršanić izrazit će nezadovoljstvo neracionalnim trošenjem gradskog novca te nekorektnim i bezobraznim postupanjem gradskih vlasti prema običnoj zagrebačkoj obitelji i svima koji su u povratu imovine.

Naime, svaki dan od ulaska u posjed na privatno vlasništvo obitelji Maršanić, okretište čuvaju zaštitari i komunalni redari 7 dana u tjednu 24 sata na dan. Prema procjeni, to košta na mjesečnoj razini oko 100.000 kuna, što će reći godišnje preko 1.000.000. S obzirom na to da Grad i dalje želi odugovlačiti godinama postupak, to bi koštalo proračun Grada Zagreba više milijuna kuna.

Uz navedeno, konstantne su prijetnje upućene prema obitelji da će ih se perfidnim pravnim putem izvlastiti bez naknade, a određene pravne radnje u tom smjeru povodom obnove postupka su već pokrenute", piše na Facebooku na stranici prosvjeda.